2029 ला बारामती भाकरी फिरवणार? जय पवार यांचं मोठं विधान, म्हणाले 'सुनेत्रा वहिनी मुख्यमंत्री म्हणून...'

Jay Pawar on Sunetra Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार 2029 मध्ये मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याची चर्चा सुरु झाली आहे. याचं कारण जय पवार यांनी तशी इच्छा व्यक्त केली आहे. ते नेमकं काय म्हणाले आहेत जाणून घ्या.
Jay Pawar on Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार बारामती पोटनिवडणुकीत मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून आल्या आहेत. सुनेत्रा पवार यांना एकूण 2 लाख 18 हजार 969 मतं मिळाली आणि यासह त्यांनी अजित पवारांचा विजयाचा रेकॉर्डही मोडला. दरम्यान 2029 मध्ये या मतदारसंघातून निवडणुकीला कोण उभं राहणार याबाबत आताच चर्चा सुरु झाली आहे. याचं कारण जय पवार यांनी मागे एकदा यासंदर्भात इच्छा बोलून दाखवली होती. दरम्यान आता त्यांनी सुनेत्रा पवार उमेदवार असतील असं सांगितलं आहे. इतकंच नाही तर सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री होण्यासंदर्भात इच्छा व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाचे युवा नेते जय पवार आज बारामती दौऱ्यावर होते. यावेळी जय पवार यांनी सहयोग निवासस्थानी जनता दरबार भरवला होता. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने जनता दरबाराला हजेरी लावली होती. यावेळी जय पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
"जनता दरबाराला प्रतिसाद चांगला आहे. बारामतीकर अनेकजण आले आहेत. इतक्या संख्येने लोक इथे येतील असं वाटलं नव्हतं. दादांवर असलेल्या प्रेमापोटी बारामतीकर आले होते. मीदेखील दादांसारखा काम करण्याचा प्रयत्न करेन," असं जय पवार म्हणाले आहेत. नागरिकांच्या समस्यांवर ते म्हणाले की, "आरोग्य, शिक्षण आणि पाण्याच्या अनेक समस्या आहेत".
बारामतीमधील गुन्हेगारीसंदर्भात त्यांनी म्हटलं की, "मला ते कळलं. मी पोलीस अधिकारी यांच्याशी बोललो आहे. पोलिसांना सूचना दिलेल्या आहेत. दादा असताना जशी कायदा सुव्यवस्था होती, तशी राखण्याचा प्रयत्न करू".
राज्यसभेच्या रिक्त जागेसंदर्भातही त्यांना विचारण्यात आलं. त्यावर त्यांनी सांगितलं की, "चर्चा होत आहे, पण माझी तशी इच्छा नाही. मी सर्वांच्या कामासाठी उपलब्ध असणार आहे". यावेळी त्यांनी युगेंद्र पवारांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
"जवळच्या सहकाऱ्यांसोबत काही दिवसांपूर्वी आमची चर्चा झाली, सगळ्या बारामतीकरांना दादांना मुख्यमंत्री होताना पाहायचं होतं. सुनेत्रा वहिनी देखील चांगलं काम करीत आहेत. 2029 ला सुनेत्रा वहिनीच बारामती विधानसभेची निवडणूक लढवतील आणि मुख्यमंत्री होतील अशी आशा आहे", असं जय पवार यांनी म्हटलं आहे.
सुनेत्रा पवार यांचा विजय भारतात एक रेकॉर्ड ठरला आहे. बारामतीकरांनी अजून एक रेकॉर्ड आपल्या देशाला दिला आहे असं युगेंद्र पवार यांनी म्हटलं होतं. मी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांचा अभिनंदन केल आहे. दादांचं काम इथे जास्त होतं. दादांना श्रद्धांजली म्हणून एवढ्या मोठ्या मताधिक्याने बारामतीकरांनी सुनेत्रा पवार यांना निवडून दिलं. एक श्रद्धांजली म्हणून बारामतीकरांनी एवढं मोठ्या मतदान केलं आहे उद्या काय होईल हे आज आपल्याला सांगता येणार नाही असंही युगेंद्र पवार यांनी म्हटलं आहे.
जो कोण चांगलं काम करेल, ज्या पद्धतीने बारामतीकरांशी संवाद साधेल, वेळ देईल बारामतीकर त्या व्यक्तीला निवडतील, असं युगेंद्र पवार यांनी म्हटलं आहे. 2029 साठी आणखीन तीन साडेतीन वर्षांचा काळ आहे. सर्वांना त्यांचं कर्तुत्व सिद्ध करू दे. बारामतीकर खूप हुशार आहेत 2029 च्या निवडणुकीला ते ठरवतील असंही त्यांनी म्हटलं होतं.