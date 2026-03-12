'पुन्हा VSR ने प्रवास होता कामा नये', जय पवारांचा सुनेत्रा पवारांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना आदेश

Jay Pawar Meets Pinky Mali Family: नाशिक येथील विश्व मराठी संमेलनासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्र पवार यांनी व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या विमानाने प्रवास केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही यावेळी त्यांच्यासोबत होते. अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर व्हीएसआर कंपनीवर कारवाईची आणि त्यांच्या विमानांवर बंदी आणावी अशी मागणी होत आहे. या स्थितीत देवेंद्र फडणवीस आणि सुनेत्रा पवार यांनी त्याच विमानाने प्रवास केल्याने वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान जय पवार यांनी यावर भाष्य केलं असून, याबाबत सुनेत्रा पवारांशी बोलल्याची माहिती दिली आहे.
जय पवार पिंकी मालीच्या कुटुंबियांच्या भेटीसाठी त्यांची घरी दाखल झाले होते. अजित पवार यांच्या विमान अपघातादरम्यान पिंकी माली त्याच विमानात केबिन क्रू म्हणून कार्यरत होती. अपघातानंतर पहिल्यांदाच पवार कुटुंबीय पिंकी मालीच्या घरी पोहोचले. यावेळी जय पवार यांना प्रसारमाध्यमांनी सुनेत्रा पवारांच्या विमान प्रवासाबद्दल विचारलं.
जय पवार यांनी उत्तर देताना सांगितलं की, "मी सुनेत्रा वहिनींशी बोललो. त्यांनी सांगितलं की, माझा दौरा ऑफिसातून तयार झाला होता. मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रवास करायचा असल्याने त्यांनी जास्त चौकशी केली नाही. हे माझ्या कानावर आल्यानंतर मी स्वत: आपल्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी बोललो. विमान प्रवास असतील तर व्हीएसआरच्या कंपनीमार्फेत होऊ नये असं सांगितलं आहे".
अजित पवारांचं 28 जानवेरीला विमान दुर्घटनेत निधन झालं. तेव्हापासून 'व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनी आणि त्यांची लिअर जेट-45 विमानं चर्चेत आहेत. दुर्घटनेनंतर डीजीसीएने कंपनीची विमानं ग्राऊंड करण्याचे आदेश दिले होते.
जय पवारांनी यावेळी पुढच्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेणार असून त्यात सगळी माहिती देणार असल्याचं सांगितलं आहे. "कालच पिंकी मालीची आई शस्त्रक्रियेनंतर घरी परतली आहे. पिंकी मालींच्या आईशी आम्ही बोललो. मूल आणि आई-वडिलांचं नातं इतकं जवळचं असतं. मलाही याची कल्पना आहे. हे दु:ख इतक्या सहजासहजी मनातून जाणार नाही. कुटुंबीय म्हणून एकमेकांची काळजी घेणार आहे," असं ते म्हणाले.
"मी त्यांच्याशी बोललो. त्या घरी आल्यात पण त्यांची प्रकृती बरी नाही. मी एका डॉक्टरांशी बोलो आहे. त्यांना उद्या ज्युपिटरला दाखल केलं जाईल. तिथे त्यांची काळजी घेतली जाईल," असं त्यांनी सांगितलं.
विधानभवनात चर्चा होत नसल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलं की, "त्याबद्दल मी फार काही बोलू शकत नाही. सगळ्यांचा अधिकार असतो. रोहित पवार माहिती काढत आहेत. महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते, दादांवर प्रेम करणारे या सर्वांनाच काय घडलं आहे हे जाणून घ्यायचं आहे. दादा असते तर त्यांनी सगळ्या तपास यंत्रणांवर विश्वास ठेवला असता जसा आधी ठेवला जायचा. नवीन अहवाल येईल त्यातून जी माहिती मिळेल त्यातून काय समजतं पाहू. जोपर्यंत तपास यंत्रणा कायदेशीर माहिती देत नाही तोपर्यंत काही बोलू शकत नाही. ब्लॅक बॉक्स, फ्लाईट डेट रेकॉर्डमधील माहिती समजली पाहिजे. ते समोर आल्यानंतर कळेल".
"पुढच्या आठवड्यात सगळ्या गोष्टी, मनातील विचार मांडणार आहे. माझ्यावर कोणचाा दबाव नाही. मलाही काही माहिती हवी आहे. सगळ्यांमसोर नुसतं समोर येऊन काही बोलण्यात अर्थ नाही. सगळी खरी माहिती पाहिजे, तथ्य समोर यायला हवं. जाणीवपूर्वक पत्रकार परिषद पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्यावर कोणाचा दबाब नाही. दादा असते जर त्यांना थोडी माहिती मिळाली असती तर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली नसती. सगळी माहिती घेतल्यावरच त्यांनी माहिती दिली असती". आम्हालाही वाटतं सीबीआय तपास व्हायला हवा असंही ते म्हणाले.