Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Mar 12, 2026, 07:10 PM IST
लिफ्टमधून आवाज आला, शंका आल्याने जय पवार 18 माळे चालत खाली उतरले

Jay Pawar Meets Pinky Mali Family: जय पवार पिंकी मालीच्या कुटुंबियांच्या भेटीसाठी त्यांची घरी दाखल झाले होते. अजित पवार यांच्या विमान अपघातादरम्यान पिंकी माली त्याच विमानात केबिन क्रू म्हणून कार्यरत होती. अपघातानंतर पहिल्यांदाच पवार कुटुंबीय पिंकी मालीच्या घरी पोहोचले. जय पवार यांनी पिंकी मालीच्या आईला ज्युपिटर रुग्णालयात दाखल करण्यास सांगितलं असून, डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवतील अशी माहिती दिली आहे. दरम्यान कुटुंबाला भेटल्यानंतर जय पवार 18 माळे चालत खाली उतरले.

पिंकी मालीच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर अजित पवार लिफ्टने खाली येत होते. यावेळी लिफ्टमधून आवाज आल्यानंतर जय पवार यांनी लिफ्टने प्रवास टाळला. यानंतर त्यांनी 18 माळे चालत खाली उतरण्याचा निर्णय घेतला. अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर पवार कुटुंबीयदेखील काळजी घेत असल्याचं यातून दिसत आहे. 

दरम्यान प्रसारमाध्मयांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, "कालच पिंकी मालीची आई शस्त्रक्रियेनंतर घरी परतली आहे. पिंकी मालींच्या आईशी आम्ही बोललो. मूल आणि आई-वडिलांचं नातं इतकं जवळचं असतं. मलाही याची कल्पना आहे. हे दु:ख इतक्या सहजासहजी मनातून जाणार नाही. कुटुंबीय म्हणून एकमेकांची काळजी घेणार आहे". 

'पुन्हा VSR ने प्रवास होता कामा नये', जय पवारांचा सुनेत्रा पवारांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना आदेश

 

"मी त्यांच्याशी बोललो. त्या घरी आल्यात पण त्यांची प्रकृती बरी नाही. मी एका डॉक्टरांशी बोलो आहे. त्यांना उद्या ज्युपिटरला दाखल केलं जाईल. तिथे त्यांची काळजी घेतली जाईल," असं त्यांनी सांगितलं. 

विधानभवनात चर्चा होत नसल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलं की, "त्याबद्दल मी फार काही बोलू शकत नाही. सगळ्यांचा अधिकार असतो. रोहित पवार माहिती काढत आहेत. महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते, दादांवर प्रेम करणारे या सर्वांनाच काय घडलं आहे हे जाणून घ्यायचं आहे. दादा असते तर त्यांनी सगळ्या तपास यंत्रणांवर विश्वास ठेवला असता जसा आधी ठेवला जायचा. नवीन अहवाल येईल त्यातून जी माहिती मिळेल त्यातून काय समजतं पाहू. जोपर्यंत तपास यंत्रणा कायदेशीर माहिती देत नाही तोपर्यंत काही बोलू शकत नाही. ब्लॅक बॉक्स, फ्लाईट डेट रेकॉर्डमधील माहिती समजली पाहिजे. ते समोर आल्यानंतर कळेल".

अजित पवारांना बारामतीला आणण्याआधी सुमित कपूरचं भांडण? ड्युटी कशी लागली? CID कडून VSR च्या मालकाची 8 तास चौकशी

 

"पुढच्या आठवड्यात सगळ्या गोष्टी, मनातील विचार मांडणार आहे. माझ्यावर कोणचाा दबाव नाही. मलाही काही माहिती हवी आहे. सगळ्यांमसोर नुसतं समोर येऊन काही बोलण्यात अर्थ नाही. सगळी खरी माहिती पाहिजे, तथ्य समोर यायला हवं. जाणीवपूर्वक पत्रकार परिषद पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्यावर कोणाचा दबाब नाही. दादा असते जर त्यांना थोडी माहिती मिळाली असती तर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली नसती. सगळी माहिती घेतल्यावरच त्यांनी माहिती दिली असती". आम्हालाही वाटतं सीबीआय तपास व्हायला हवा असंही ते म्हणाले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Jay PawarPinky MaliAjit pawar

