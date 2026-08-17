/शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या बैठकीला महत्त्वाच्या नेत्याची गैरहजेरी; चर्चांना उधाण, वेगळ्या निर्णयाची तयारी? कोण आहे हा नेता?

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुंबईत दोन दिवस महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला शरद पवारांसह पक्षाचे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रियाई सुळे आणि प्रदेश सरचिटणीस रोहित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. तसंच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री शशिकांत शिंदेही हजर होते. मुंबई येथील प्रदेश कार्यालयात कोल्हापूर (शहर व ग्रामीण), इचलकरंजी (शहर), सोलापूर (शहर व ग्रामीण), सांगली (शहर व ग्रामीण), सातारा, पुणे (शहर व ग्रामीण) आणि पिंपरी-चिंचवड (शहर) जिल्ह्यांच्या जिल्हाध्यक्षांच्या बैठका पार पडल्या. या बैठकीत जिल्हानिहाय संघटनात्मक कामाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला, तसंच पक्षसंघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, आगामी संघटनात्मक नियोजन आणि विविध स्थानिक विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली अशी माहिती पक्षाकडून देण्यात आली आहे.
शरद पवार, सुप्रिया सुळे, शशिकांत शिंदे आणि रोहित पवार यांनी जिल्ह्यातील संघटनात्मक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेत विविध स्थानिक समस्या जाणून घेतल्या. जनतेच्या प्रश्नांबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट करत त्यासंदर्भात आवश्यक त्या सूचना व मार्गदर्शन करण्यात आले. आगामी काळात पक्षाची संघटनात्मक ताकद अधिक सक्षम करण्यासोबतच जनतेच्या प्रश्नांना प्रभावीपणे वाचा फोडण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही यावेळी सखोल चर्चा करण्यात आली.
पक्षाच्या या महत्त्वाच्या बैठकीला जयंत पाटील मात्र गैरहजर होते. दोन 2 दिवसीय बैठकीला जयंत पाटलांनी दांडी माली. इतक्या महत्त्वाच्या बैठकीपासून जयंत पाटील का दूर? होते असा प्रश्न विचारला जात आहे.
शरदचंद्र पवार पक्षाची दोन दिवसीय बैठक मुंबईत पार पडली असता, दोन्ही दिवस वरिष्ठ नेते जयंत पाटील पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर होते. यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यामागील कारण अधिकृतपणे सांगण्यात आलेलं नाही.
पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा ‘महासंसदरत्न’ खासदार माननीय सुप्रियाताई सुळे व प्रदेश सरचिटणीस माननीय आमदार रोहित दादा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मंत्री माननीय शशिकांत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथील प्रदेश कार्यालयात… pic.twitter.com/UPsm6GpEdf— Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) August 15, 2026
'राष्ट्रवादी SP एनडीएसोबत जाणार का? असा प्रश्न बैठकीत जिल्हाध्यक्षांनी सुप्रिया सुळेंना विचारला. राष्ट्रवादी SP एनडीएसोबत जाण्याच्या चर्चा असताना जिल्हाध्यक्ष संभ्रमात आहेत. विविध जिल्हाध्यक्षांकडून सुळेंना विचारणा करण्यात आली.
सुप्रिया सुळें यांनी याबाबत बोलताना नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय अधिवेशनातील आपल्या सरकार विरोधी भाषणांकडे पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. 'रिक्त पदं तातडीने भरा, कामाला लागा, सभागृहात जसं लढतोय, तसंच रस्त्यावरही लढायचं असा आदेश त्यांनी बैठकीत जिल्हाध्यक्षांना दिला. लवकरच आपण देखील महाराष्ट्र दौरा करणार असून लोकांच्या प्रश्नांवर ताकदीने लढण्याचे जिल्हाध्यक्षांना सुप्रिया सुळेंचे निर्देश आहेत.
शनिवार रविवारी पार पडलेल्या बैठकीत सुप्रिया सुळे आणि शशिकांत शिंदे यांच्याकडून विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला.
एनडीएसोबत जाण्यासंदर्भातील कोणतीही चर्चा झाली नाही. 99 टक्के चर्चा पक्ष कसा अजून मजबूत करता येतील यासंदर्भात झाल्याचं रोहित पवारांनी सांगितलं.