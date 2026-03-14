'फक्त सांगणं राहिलं होतं,' अजित पवारांसोबत झालेल्या बैठकीसंदर्भात जयंत पाटलांचा मोठा दावा, 'बारामतीला जाऊन...'

Jayant Patil on NCP Alliance: 17 जानेवारीची बैठक विलिनीकरणाची तारीख ठरवणे आणि तो निर्णय शरद पवारांना सांगणं यासाठीच होती असा दावा जयंत पाटलांनी केला आहे. अजितदादांनी विलिनीकरणाची सगळी रुपरेषा ठरवली होती. फक्त झालेला निर्णय शरद पवारांना सांगणे शिल्लक होतं असं जयंत पाटील म्हणाले आहेत. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या मुलाखतीत त्यांनी हा दावा केला.
17 जानेवारीच्या आधी 16 जानेवारीला आपल्या घरीही या संदर्भात बैठक झाल्याचं जयंत पाटलांनी सांगितलं. विलिनीकरणाच्या सगळ्या बैठका जयंत पाटलांनी आपल्याच घरी झाल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, "17 तारखेची जी बैठक होती आणि 16 तारखेला माझ्या घरी झालेली बैठक त्यावेळी सगळे इथे होते. साहेबांच्या घरी जाऊन फक्त तारीख ठरवायची यासाठीच बारामतीला गेलो होतो. मी निर्णय घेतला की माझे 40 आमदार मी म्हणेन तसंच वागतील याच शंका नाही. एकदा अंतिम निर्णय झाल्यावर मी त्यांना बैठकीला बोलावतो आणि घोषणा करतो. दुसऱ्या दिवशी असं करु अशी चर्चा झाली. माझ्या घरीच सगळ्या बैठका झाल्या".
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरण फक्त जाहीर करणं शिल्लक असतानाच नेमका अजितदादांचा विमान अपघात कसा झाला अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या मनातली शंका बोलून दाखवली. तसंच सत्तेत सोबत यावं अशी अजितदादांची तीव्र इच्छा होती असा गौप्यस्फोटही केला आहे. अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत अनेकांना शंका आहे या शंकांचं निरसन करण्याची जबाबदारी चौकशी समिती आणि सरकारची असल्याचंही जयंत पाटलांनी सांगितलं आहे.
सत्तेत सोबत यावं अशी अजितदादांची तीव्र इच्छा होती असा गौप्यस्फोट जयंत पाटील यांनी केला आहे. मुलाखतीत जयंत पाटलांनी अप्रत्यक्षरित्या शरद पवार समर्थकांनी सत्तेत जाण्याची मानसिकता तयार केल्याचं सांगितलं आहे. या संदर्भात बोलताना अजितदादा अनेकवेळा सभागृहातही सत्ताधारी बाकांच्या बाजुला जयंत पाटलांनी यावं असं म्हणाल्याचंही जयंत पाटील म्हणाले. विलिनीकरणाच्या माध्यमातून अजित पवारांची ती इच्छाही पूर्ण झाली असती असं जयंत पाटलांनी सांगितलं. महायुतीत जाण्याबाबत राष्ट्रवादी SPचे नेते किती अनुकूल होते हे सांगण्यासाठी जयंत पाटलांचं हे वक्तव्य पुरेसं ठरावं.