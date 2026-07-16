/महाराष्ट्रात राजकारणात काही तरी मोठं घडणार? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील बडा नेता एका आमदाराला सोबत घेऊन एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला

Jayant Patil meet eknath shinde : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अशातच एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला गेले आहेत. आमदार जितेंद्र आव्हाड देखील जयंत पाटील यांच्या सोबत आहेत. एक तास त्यांच्यात बैठक सुरु आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन निवासस्थानी मोठी खलबतं सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला गेले आहेत. ठाण्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड देखील जयंत पाटील यांच्यासोबत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा बद्दलच्या अनेक चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला गेल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. मागील पाऊण तासांपासून बैठक सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीवर जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नगर विकास खात्यातील आणि माझ्या काही वैयक्तिक कामांसाठी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेसंदर्भात अपील केल्याचंही त्यांच्या कानावर घातलं असं जयंत पाटील यांच्याकडून सांगण्यात आले.
शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष एनडीएला पाठिंबा देणार असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरूय. ही चर्चा सुरू असतानाच 14 जून रोजी रात्री दोन्ही राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली. दरम्यान, याआधी 9 जुलै रोजी शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनातच त्यांची भेट घेतली. यावेळी शरद पवांराचे काही आमदार आणि खासदार देखील उपस्थित होते. शरद पवार भेटीसाठी आल्याचे कळाल्यावर एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रीमंडळाची बैठक सोडून शरद पवार यांना येऊन भेटले. शरद पवार यांनी आपल्या आमदार, मोजके खासदारांच्या समोर एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात त्यांची भेट घेतली.