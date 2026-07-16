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महाराष्ट्रात राजकारणात काही तरी मोठं घडणार? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील बडा नेता एका आमदाराला सोबत घेऊन एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला

महाराष्ट्रात आश्चर्यकारक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील बडा नेता एका आमदाराला सोबत घेऊन एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला गेला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 16, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:25 PM IST
महाराष्ट्रात राजकारणात काही तरी मोठं घडणार? शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील बडा नेता एका आमदाराला सोबत घेऊन एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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