​​'लाडकी'सारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्र कर्जबाजारी? यामुळे आर्थिक शिस्त बिघडली का? जयंत पाटलांचं उत्तर ऐका

Jayant Patil on Lakadhi Bahin Yoajana : सरकारने लाडकी बहिण योजना सुरु केली. याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडतोय का? काय म्हणाले जयंत पाटील झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' यांच्या मुलाखतीत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 14, 2026, 11:11 PM IST
जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री पद भूषविले आहे. त्यामुळे आता विरोधी पक्षात असताना ते सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाकडे कसं बघतात, असा प्रश्न विचारला गेला. यावर जयंत पाटील यांनी मोकळेपणाने उत्तर दिलं. सरकारने वेगवेगळ्या योजना आणल्या, त्यामार्फत भरपूर पैसा वाटला गेला. यामुळे राज्याचं आर्थिक शिस्त बिघडली का? 

अर्थशास्त्राप्रमाणे आपला खर्च भांडवली खर्चावर झाला. तर आपली ग्रोथ जास्त पद्धतीने होते. तुम्ही जेव्हा वापराच्या पैशातून खर्च करता तेव्हा तुमची ग्रोथ कमी होते. त्याचे परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थशास्त्रावर येत्या दोन-तीन वर्षात पाहायला मिळेल. मला लाडकी बहिण योजनेवर बोलायचं नाही. पण सरकारचा विचार काय आहे. तर लोकप्रिय राहण्यासाठी लोकांच्या हातात डायरेक्ट पैसे देणे हा उपक्रम आहे. मोफत मिळणाऱ्या उपक्रमातून तुम्ही काय करता?लोकांना हे अपेक्षितही नसतं? तसंच याचा परिणाम अर्थशास्त्रावर होणारच आहे, असं जयंत पाटील म्हणाले. सरकारी तिजोरीतून पैसे वाटणे ही योजना आहे, असं जयंत पाटील म्हणाले. 

​​शरद पवार फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पक्ष बाहेर काढू शकतात 

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक घडामोडी होत आहे. मोठे नेते आपला पक्ष सोडून भाजपमध्ये जाताना दिसत आहे. यावर त्यांच्या प्रतिक्रिया अशा असतात की, विकासासाठी सत्तेत जाणं गरजेचं असतं. किंवा आपल्या मतदारसंघाचा कायापालाट करायचे असेल तर सत्तेत असणं अत्यंत गरजेचं असतं. यावर जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

ते म्हणाले की, 'सत्तेत गेलं की विकास होतं असं बऱ्याच लोकांना वाटतं. पण आम्ही बरीच वर्ष शरद पवारांसोबत राहिलेलो आहे. त्यांना सोडणं हे दिसायलाही बरं दिसत नाही. तसेच लोकंही त्यांना मान्यता देणार नाहीत. तसेच त्यांनी जो आमच्यावर विश्वास दाखवला तो देखील बरा दिसत नाही.', या शब्दात शरद पवारांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

(हे पण वाचा - 'शरद पवारांना सोडणं...', जयंत पाटील यांनी राजकीय घडामोडींवर आपली भूमिका स्पष्टच मांडली) 

अजित पवारांसोबत का जावंसं वाटलं नाही?

अजित पवारांसोबत जावंसं का वाटलं नाही? यावर ते म्हणाले की, "मी पक्षाचा अध्यक्ष होतो. त्यांनी पक्षाला बोलावलं नव्हतं. शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांनी विश्वास टाकून अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची जबाबदारी दिली असताना तसं वागलं पाहिजे. ते पक्षाचे नेते होते, भूमिका घेतली. त्या भूमिकेआधी आमच्यात चर्चाही झाल्या. काय करणं सोयीचं आहे हे ठरवून त्यांनी पावलं टाकली" 

आपण अजित पवारांसोबत जावं असं वाटलं नाही का? या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिलं की, "त्यांचा आग्रह होता, ते बोलवत होते, विधानसभेतही त्यांनी याचा उल्लेख केला होता. मी यावं अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती. एकत्रीकरण झालं असतं तर आमची इच्छा पूर्ण झाली असती असा आमचा अंदाज होता". 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 15 March 2026: पापमोचनी एकादशीच्या द...

भविष्य