NCP विलिनीकरणाच्या बैठकांना अजित पवार एकटेच का असायचे? जयंत पाटलांनी केलं उघड, 'त्यांचे 40 आमदार...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिवराज यादव | Updated: Mar 14, 2026, 11:04 PM IST
Jayant Patil on NCP Alliance Meeting with Ajit Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाची चर्चा आता थांबवली आहे. विलिनीकरणासंदर्भात अजित पवारांसोबतच चर्चा झाली होती. आता पुढे कोणाशी चर्चा करायची असा प्रश्न आहे असं जयंत पाटील म्हणाले आहेत. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी आपल्याच घरी सर्व बैठका झाल्याचा खुलासा केला. अजित पवारांनी यासंदर्भात त्यांच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना माहिती दिली होती असंही त्यांनी म्हटलं. तसंच अजित पवारांनी आपल्यासोबत येण्यासाठी आग्रह केला होता असाही दावा त्यांनी केला. 

Add Zee News as a Preferred Source

'माझ्या घरीच सगळ्या बैठका झाल्या'

विलिनीकरणाच्या बैठकीला अजित पवार त्यांच्या बाजूने एकटेच का असायचे? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "17 तारखेची जी बैठक होती आणि 16 तारखेला माझ्या घरी झालेली बैठक त्यावेळी सगळे इथे होते. साहेबांच्या घरी जाऊन फक्त तारीख ठरवायची यासाठीच बारामतीला गेलो होतो. अजित पवारांचं म्हणणं होतं की, मी निर्णय घेतला की माझे 40 आमदार मी म्हणेन तसंच वागतील याबाबत शंका नाही. एकदा अंतिम निर्णय झाल्यावर मी त्यांना बैठकीला बोलावतो आणि घोषणा करतो असं ते म्हणाले होते. दुसऱ्या दिवशी असं करु अशी चर्चा झाली. माझ्या घरीच सगळ्या बैठका झाल्या".

तुम्ही अजित पवारांसोबत पक्ष सोडून का गेला नाहीत? जयंत पाटलांनी शरद पवारांचं नाव घेत दिलं उतर, 'मला बोलावलं, पण...'

 

"सगळ्या बैठका माझ्याच घरी झाल्या होत्या. मी आणि तेच चर्चा करत होतो, दुसरं कोणी नव्हतं. शेवटच्या बैठकीला सुप्रिया सुळेंना बोलावलं होंतं. अमोल कोल्हेही मीटिंगला आले होते," असंही त्यांनी म्हटलं. 

"मला आता विलिनीकरणावर बोलायचं नाही. चर्चा आता पूर्ण थांबली आहे. अजित पवारांसोबत जी चर्चा झाली होती, ती पुढे कोणाशी करायची हा प्रश्न आहे. त्यांनी सर्वांना सोबत घेतलं असतं अशी धारणा होती. आता तसं औत्सुक्य आहे की नाही कल्पना नाही. त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांना माहिती दिली होती," असंही ते म्हणाले.

अजित पवारांसोबत जावंसं का वाटलं नाही? 

अजित पवारांसोबत जावंसं का वाटलं नाही? यावर ते म्हणाले की, "मी पक्षाचा अध्यक्ष होतो. त्यांनी पक्षाला बोलावलं नव्हतं. शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांनी विश्वास टाकून अध्य़क्ष म्हणून काम कऱण्याची जबाबदारी दिली असताना तसं वागलं पाहिजे. ते पक्षाचे नेते होते, भूमिका घेतली. त्या भूमिकेआधी आमच्यात चर्चाही झाल्या. काय कऱणं सोयीचं आहे हे ठरवून त्यांनी पावलं टाकली" 

'अजित पवारांच्या अपघातावर शंका येणं साहजिक'

"असा अपघात झालेला कधीच कोणी पाहिलेलं नाही. त्यामुळे शंका येणं स्वाभाविक आहे. शंकेच्या खोलात जाऊन काही लोक मुद्दे मांडत आहेत, बरीच नवी माहिती समोर येत आहे. एका बाजूने बाहेरचे लोक शंका घेत माहिती देत आहेत. सरकारनेही चौकशी सुरु केली आहे. चौकशी सुरु असताना त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही. चौकशीचे निष्कर्ष आल्यावक त्यावर बोलणं उचित आहेत," असं त्यांनी म्हटलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Jayant PatilAjit pawarNCP

