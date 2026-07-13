जेजुरीत 3 वारकऱ्यांना चिरडणाऱ्या ट्रकचा अपघात कसा झाला? ड्रायव्हरच कबुली देत म्हणाला, 'एकाच वेळी दोन...'

आषाढी वारीला गालबोट लावणारी एक घटना सोमवारी सकाळी घडली आहे. जेजुरीत वारकऱ्यांचा भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. ट्रकने वारकऱ्यांच्या टेम्पोला धडक दिल्यानंतर हा अपघात घडला होता. आता ट्रक चालकाबाबत धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
वारकरी ज्ञानोबा माऊलींच्या पालखीसोबत जात असताना हा प्रकार घडला. काल पालखी जेजुरी येथे मुक्कामी होती. सासवडचा मुक्काम संपल्यानंतर आज जेजुरीत पालखी येणार होती. आज सकाळीच वारकरी जेजुरीच्या दिशेने चालत असताना या रस्त्याच्या एका बाजुने वाहने सोडली जात होती. त्याचवेळी एका ट्रकने वारकऱ्यांना मागुन धडक दिली. या अपघातात 16 ते 17 वारकरी जखमी झाले होते. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र तीन महिलांचा मृत्यू झाला.
ट्रक चालकाचे नाव बालाजी एकनाथ डक असं असून तो 70 वर्षांचा आहे. तसंच, नांदेड जिल्ह्यातील पिंपळगाव येथील तो रहिवाशी आहे. वयोवृद्ध चालक ट्रक चालवत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. हा ट्रक वारीसाठीचा शिधा घेऊन जात असल्याचंदेखील समोर येत आहे.
चालकाला सर्दी असल्याने त्याने एकाचवेळी सर्दीच्या दोन गोळ्या घेतल्या होत्या. त्यामुळं त्याला ट्रक चालताना ग्लानी आली असल्याची कबुली त्याने पोलिसांना दिली आहे.
संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यादरम्यान सासवड-जेजुरी मार्गावर झालेल्या वारकऱ्यांच्या दुर्दैवी अपघाताबाबत मुख्यमंत्र्यानी दुःख व्यक्त केलं आहे. मृत्यांच्या कुटूंबियांना प्रत्येक पाच लाखांची मदत जाहीर करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जेजुरीजवळ झालेल्या अपघातात 3 वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत वेदनादायी आहे. या दुर्घटनेतील मृत वारकऱ्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. या अपघातातील जखमी वारकऱ्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर आवश्यक उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी त्वरित घटनास्थळी रवाना झाले असून संपूर्ण परिस्थितीवर आम्ही सातत्याने लक्ष ठेवून आहोत.या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारतर्फे प्रत्येकी 5 लाखांची आर्थिक मदत दिली जाईल.