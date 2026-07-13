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जेजुरीत 3 वारकऱ्यांना चिरडणाऱ्या ट्रकचा अपघात कसा झाला? ड्रायव्हरच कबुली देत म्हणाला, 'एकाच वेळी दोन...'

सासवड-जेजुरी मार्गावर सांगली जिल्ह्यातील कसबे डिग्रज येथील वारकरी दिंडीला ट्रकने दिलेल्या धडकेत तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:29 PM IST
जेजुरीत 3 वारकऱ्यांना चिरडणाऱ्या ट्रकचा अपघात कसा झाला? ड्रायव्हरच कबुली देत म्हणाला, 'एकाच वेळी दोन...'
Image Credit: Jejuri Varkari Accident Driver fainted due to cold pills and uncontrolled truck 3 diedSource: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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जेजुरीत 3 वारकऱ्यांना चिरडणाऱ्या ट्रकचा अपघात कसा झाला? ड्रायव्हरच कबुली देत म्हणाला, 'एकाच वेळी दोन...'
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