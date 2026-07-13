/जेजुरीत ट्रक अपघातात मृत झालेल्या वारकऱ्यांच्या कुटुंबांना 5 लाखांची मदत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

Jejuri Warkari Accident : विठुरायाच्या दर्शनासाठी भागवतधर्माची पताका खांद्यावर घेऊन पंढरपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या वारकऱ्यांना पुरंदर तालुक्यातील जेजुरीजवळ टेम्पोने धडक दिली. या धडकेत तीन वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला असून इतर वारकरी जखमी झाले आहेत. जेजुरीजवळ टेम्पोने सहा वारकऱ्यांना धडक दिली. यात तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाला तर तीन वारकरी गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या घटनेने वारकरी संप्रदायात शोककळा पसरली असून मृत्यू व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रती हळहळ व्यक्ती केली जात आहे. सदर घटनेवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केलं असून मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आणि जखमी वारकऱ्यांना मदत जाहीर केली आहे.
सोमवारी सकाळी झालेल्या अपघाताच्या घडतेनंतर जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरु करण्यात आलं आहे. स्थानिक प्रशासनाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे तसेच जखमींना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा सूचना संबंधित यंत्रणांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाखांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. तसेच या घटनेत जखमी झालेल्या वारकऱ्यांवर शासकीय खर्चाने उपचार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.
वारी ही महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेचे श्रद्धास्थान असून लाखो भाविक या सोहळ्यात सहभागी होतात. त्यामुळे वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेला राज्य सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असून संपूर्ण वारी मार्गावर सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या दुःखद दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आपण सहभागी असल्याची भावना व्यक्त करत, दिवंगत आत्म्यांना सद्गती लाभो आणि जखमी वारकरी लवकरात लवकर पूर्णपणे बरे व्हावेत, अशी प्रार्थना त्यांनी श्री विठ्ठलाच्या चरणी केली आहे.