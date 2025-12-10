English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईकडे येणाऱ्या सिद्धेश्वर एक्स्प्रेसमधून 4.5 किलो सोनं चोरीला, डोळा लागला अन् साडेपाच कोटींचे दागिने गायब

सिद्धेश्वर एक्स्प्रेसमधून साडेपाच कोटींचं सोनं चोरीला गेल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 10, 2025, 08:02 AM IST
मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या एक्स्प्रेसमधून सोन्याच्या दागिन्यांची चोरी झाल्याची घटना समोर आली आहे. चोरट्यांनी तब्बल 4.5 किलो सोनं चोरलं आहे. सिद्धेश्वर एक्स्प्रेसमध्ये हा प्रकार घडला आहे. या सोन्याची किंमत एकूण साडे पाच कोटी रुपये होती. शनिवारी मध्यरात्री अज्ञात चोरांनी सोन्याने भऱलेली बॅग लंपास केली. याप्रकरणी कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल करत तपास सुरु केला आहे. 

अभयकुमार जैन सोलापूरकडून मुंबईकडे येणाऱ्या सिद्धेश्वर एक्स्प्रेसमधून प्रवास करत होते. यावेळी त्यांच्याकडे दागिन्यांची बॅग होती. शनिवारी मध्यरात्री चोरट्यांनी संधी साधून त्यांची बॅग लंपास केला. चोरी झाल्याचं लक्षात येताच अभयकुमार जैन यांनी कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात तक्रार दाखल केली. 

अभयकुमार जैन सोन्याचे व्यापारी आहेत. मुंबईतील झवेरी बाजार परिसरात त्यांचा व्यवसाय आहे. 6 डिसेंबर रोजी ते सिद्धेश्वर एक्स्प्रेसने मुंबईला येत होते. यावेळी त्यांच्याकडे 5.50 कोटींचे साडेचार किलो वजनाचे दागिने होते. मध्यरात्री त्यांचा डोळा लागला. त्यांची झोप लागल्याची संधी साधत चोरट्यांनी दागिन्याची बॅग पळवली. पहाटे जाग आल्यानंतर अभयकुमार जैन यांना आपली बॅग चोरी झाल्याचं लक्षात आलं. 5.5 कोटींचे दागिने चोरी झाल्याने त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. 

यानंतर त्यांनी तात्काळ रेल्वे पोलिसांत धाव घेतली. सोलापूर ते कल्याण स्थानकादरम्यान घटना घडल्याने त्यांना कल्याण रेल्वे पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यास सांगण्यात आलं. यानंतर त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रेल्वे स्थानकांतील या प्रकरणी सोलापूर ते कल्याण सीसीटीव्हीआधारे चोरट्याचा शोध सुरू असल्याचे कल्याण रेल्वे स्थानकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंढरीनाथ कांदे यांनी सांगितलं आहे.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

