Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होण्याआधीच निकाल जाहीर! 11 उमेदवार विजयी, कोकणात राणेंचा महाविजय

राज्यात महापालिका निवडणुकांमध्ये कोणाच्या विजयाची सर्वाधिक चर्चा झाली असेल तर  ती महायुतीच्या बिनविरोध उमेदवारांची. पण महायुतीचा हा बिनविरोध पॅटर्न जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही दिसतोय.   

वनिता कांबळे | Updated: Jan 25, 2026, 09:06 PM IST
Jilha Parishad And Panchayat Samiti Elections 2026 : जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी मतदानाला काही दिवस शिल्लक आहेत पण त्या आधीच भाजपने शिवसेना युबीटीला धक्का दिला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुतीचे तब्बल 11 उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेयत. शिवसेना युबीटी आणि मनसेच्या उमेदवारांनी आपला अर्ज मागे घेतल्याने खारेपाटण जिल्हा परिषदेत 5  तर कणकवली पंचायत समितीत ६ उमेदवार महायुतीचे बिनविरोध निवडून आले आहेत. 

कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे.  जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होण्याआधीच निकाल जाहीर झाला आहे.  भाजप नेते व पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विरोधकांना धक्का देत भाजप-शिवसेना महायुतीचे 11 उमेदवार बिनविरोध निवडून आणले आहेत. 
यात जिल्हा परिषदेच्या पाच, तर पंचायत समितीच्या सहा उमेदवारांचा समावेश आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या महायुतीने निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच विरोधकांना मोठा धक्का दिला आहे. 

खारेपाटण मधून प्राची इस्वलकर भाजप, बांदा - प्रमोद कामत भाजप, जानवली - रुहिता तांबे  शिवसेना, पडेल - सुयोगी घाडी, भाजप, बापर्डे - अवनी तेली, भाजप हे उमेदवार बिनविरोध आले आहेत.  वरवडे-  सोनू सावंत,  भाजप पडेल अंकुश ठुकरुल भाजपचे, नाडण गणएश राणे भाजप, बापर्डे संजना लाड भाजप, कोकीसरे साधना नकासे भाजप, बिडवाडी संजना राणे भाजप हे सदस्या बिनविरोध निवडून आलेयत.  यावरुन भाजप नेते नितेश राणे जिल्ह्यात महाविकास आघाडी संपल्याचं म्हटलयं. 

एकापाठोपाठ उबाठाचे उमेदवार अर्ज मागे घेत असल्याने उबाठाच्या गोटात खळबळ माजली आहे. उबाठाचे युवा सेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी  आमच्या उमेदवारांना पैशाचे आमिष दाखवून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास प्रवृत्त केले जात असल्याचा गंभीर आरोप केलाय. तर उबाठाकडे सक्षम उमेदवार नसल्याने विकाम कामं कोण करणार हे माहित असल्यानेच उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याचं निलेश राणेंनी म्हटलंय.  उबाठाचे उमेदवार एका मागोमाग उमेदवारी अर्ज मागे घेत असताना उबाठाचे वरिष्ठ नेते मात्र सुशेगात पहायला मिळत आहेत. आता जे काही उमेदवार उरलेयत ते तरी आपली उमेदवारी कायम ठेवतात की महायुतीकडून शिवसेना युबीटीला आणखी धक्के दिले जातात हे बघावं लागेल.   

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Jilha Parishad And Panchayat Samiti Elections 2026electionssindhudurgNitesh raneनितेश रामे

