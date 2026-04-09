  • CM फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक! महाराष्ट्रात आणली ₹6,00,000,000,00,000 ची प्रचंड गुंतवणूक; कोणाला होणार फायदा हेसुद्धा सांगितलं

Maharashtra Business Investment News : महाराष्ट्राला विकासाच्या मार्गावर नेत असतानाच राज्यात अनेक रोजगार संधी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठीचा आणखी एक प्रयोग यशाच्या मार्गावर...   

सायली पाटील | Updated: Apr 9, 2026, 07:56 AM IST
CM फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक! महाराष्ट्रात आणली ₹6,00,000,000,00,000 ची प्रचंड गुंतवणूक; कोणाला होणार फायदा हेसुद्धा सांगितलं
job news 25000 youths will get opportunities as vietnams vingroup signs 85 billion deal investment mou says cm devendra fadnavis

Maharashtra Business Investment News : विकासाच्या वाटेवर अतिशय वेगानं निघालेल्या महाराष्ट्राता येत्या काळात आणखी नव्या संधी मिळणार असून, त्या संधी देण्यासाठी काही मोठे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याबाबतची माहिती दिली. ज्यामध्ये राज्यात 25000 हून अधिक रोजगार संधींसमवेत स्मार्ट निवासी टाऊनशिप आणि सौरउर्जा प्रकल्पासह पर्यटन विकासालासुद्धा चालना मिळेल असं स्पष्ट केलं. राज्यात यानिमित्तानं केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीचा आकडासुद्धा त्यांनी जारी केला. 

गोष्ट एका मोठ्या गुंतवणुकीची... 

CM फडणवीसांनी X पोस्टच्या माध्यमातून दिलेल्या माहितीनुसार व्हिएतनाममधील 'विन ग्रुप' (Vietnamese conglomerate) महाराष्ट्रात तब्बल साडेसहा अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. यामधून हजारो नोकऱ्यांची संधी युवांना उपलब्ध होईल असे सुचोवाचही त्यांनी केले. 

हेसुद्धा वाचा : नुसती नवी नव्हे, 'हायटेक नवी मुंबई'! 67,77,00,00,000 कोटींच्या मेगाप्लानमध्ये CIDCO ची हजारो घरं, कुठं तयार होतंय 'BKC 2.0'?

नुकताच या धर्तीवर विन ग्रुप, एमएमआरडीए आणि महाराष्ट्र राज्य उद्योग विभागामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. ज्यामध्ये राज्याचा विकास, नोकरीच्या संधी, हरित उर्जा, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेसह पर्यटनालाही वाव देण्यासाठीचे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवत प्राथमिक आराखड्यावर चर्चा झाली. 

या गुंतवणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे 

  • मुंबई महानगर प्रदेश आणि राज्यातील काही निवडक ठिकाणी ही प्रचंड गुंतवणूक करण्यात येईल. 2700 एकरवर पर्यावरणपूरक अशी जागतिक दर्जाची टाऊनशिप विकसित केली जाईल, जिथं 2 लाख नागरिकांना सामावून घेण्याची क्षमता असेल. 
  • स्मार्ट निवासी टाऊनशिप, सामाजिक- सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, इलेक्ट्रीक मोबिलिटी, पर्यटन आणि मनोरंजनासह उर्जा प्रकल्पांमध्ये विन ग्रुपची गुंतवणूक असेल. 
  • विनस्कूलच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलवर या गुंतवणुकीतून काम केलं जाईल. शिवाय व्ही ग्रीनमार्फत राज्यभरात 170 एकरवर इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारलं जाईल. 
  • 1200 एकर भूखंडावर 500 मेगावॅट क्षमतेचा सौर उर्जा प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं थीम पार्क आणि प्राणी संग्रहालय उभारण्यात येईल. 

अतिशय महत्त्वाकांक्षी ध्येय्य केंद्रस्थानी ठेवत ही गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये राज्यातील विकासाच्या पार्श्वभूमीवर ही गुंतवणूक म्हणजे आनंदाची बब असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या कंपनीकडून योग्य वेळी योग्य ठिकाणी गुंतलणूक केली जात असून, त्यामुळं मुंबई आणि रायगडचा परिसर जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत सहभागी होणारा वेगवान शहरी भाग असेल असेही संकेत त्यांनी दिले. त्यामुळं आता या महागुंतवणुकीतून महाराष्ट्र विकासाच्या वाटेवर नेमका कसा प्रवास करतो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

Todays Weather News : समुद्र ठरणार व्हिलन? कोकणावर दमट वाऱ्...

