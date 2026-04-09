CM फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक! महाराष्ट्रात आणली ₹6,00,000,000,00,000 ची प्रचंड गुंतवणूक; कोणाला होणार फायदा हेसुद्धा सांगितलं

Maharashtra Business Investment News : विकासाच्या वाटेवर अतिशय वेगानं निघालेल्या महाराष्ट्राता येत्या काळात आणखी नव्या संधी मिळणार असून, त्या संधी देण्यासाठी काही मोठे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याबाबतची माहिती दिली. ज्यामध्ये राज्यात 25000 हून अधिक रोजगार संधींसमवेत स्मार्ट निवासी टाऊनशिप आणि सौरउर्जा प्रकल्पासह पर्यटन विकासालासुद्धा चालना मिळेल असं स्पष्ट केलं. राज्यात यानिमित्तानं केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीचा आकडासुद्धा त्यांनी जारी केला.
CM फडणवीसांनी X पोस्टच्या माध्यमातून दिलेल्या माहितीनुसार व्हिएतनाममधील 'विन ग्रुप' (Vietnamese conglomerate) महाराष्ट्रात तब्बल साडेसहा अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. यामधून हजारो नोकऱ्यांची संधी युवांना उपलब्ध होईल असे सुचोवाचही त्यांनी केले.
नुकताच या धर्तीवर विन ग्रुप, एमएमआरडीए आणि महाराष्ट्र राज्य उद्योग विभागामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. ज्यामध्ये राज्याचा विकास, नोकरीच्या संधी, हरित उर्जा, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेसह पर्यटनालाही वाव देण्यासाठीचे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवत प्राथमिक आराखड्यावर चर्चा झाली.
CM Devendra Fadnavis presided over the MoU signing and exchange between the Government of Maharashtra (Industries Dept), Mumbai Metropolitan Region Development Authority MMRDA and VIN Group (Vietnamese conglomerate).
अतिशय महत्त्वाकांक्षी ध्येय्य केंद्रस्थानी ठेवत ही गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये राज्यातील विकासाच्या पार्श्वभूमीवर ही गुंतवणूक म्हणजे आनंदाची बब असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या कंपनीकडून योग्य वेळी योग्य ठिकाणी गुंतलणूक केली जात असून, त्यामुळं मुंबई आणि रायगडचा परिसर जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत सहभागी होणारा वेगवान शहरी भाग असेल असेही संकेत त्यांनी दिले. त्यामुळं आता या महागुंतवणुकीतून महाराष्ट्र विकासाच्या वाटेवर नेमका कसा प्रवास करतो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.