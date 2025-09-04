English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आता 12 तास...'; नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वाची बातमी कामाच्या तासांसंदर्भात सरकारची अनपेक्षित भूमिका

Job News : नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वाची बातमी. सरकारनं असा कोणता निर्णय घेतला, ज्याचा पगारापासून सुट्ट्यांपर्यंत परिणाम? पाहा महत्त्वाची बातमी   

सायली पाटील | Updated: Sep 4, 2025, 10:31 AM IST
job news Maharashtra Government approval to amend laws that allow increasing the maximum working hours

Job News : सरकारी क्षेत्र वगळता खासगी आणि तत्सम क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक आव्हानांचा सातत्यानं सामना करावा लागतो. कामाचे अधिक तास, हाती येणारा तुटपुंजा पगार ही या वर्गापुढं असणारी सर्वात मोठी समस्या. याच समस्येसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासनानं एक महत्त्वाचा निर्णय बुधवारी घेतला. या निर्णयानं काहींना दिलासा दिला, तर काहींना घाम फोडला. 

कामाचे तास वाढले, पण कुणाचे? 

राज्य शासनानं खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या असणारे कामाचे 9 तास वाढवून ते 10 तासांपर्यंत नेत कायद्यात सुधारणार केली आहे. तर, कारखान्यांमधील कामगारांच्या कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. दुकानांसह विविध आस्थापनांमधील कामांच्या तासांची मर्यादासुद्धा 9 तासांवरून 10 तास करण्यात आली.

रजेचं गणित काय? 

कारखान्यांमधील कामगारांना एका आठवड्यात 48 तासांचं काम आणि एक रजा या धर्तीवर कामाची आणइ रजेची आखणी करून द्यावी लागते. म्हणजे दर दिवशी सरासरी 8 तासांचं काम होतं, हीच मर्यादा कायम राहणार असून, सरासरी 8 तासच कर्मचाऱ्यांना काम करावं लागणार आहे. 

इथं लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे आधी दररोजच्या कामाच्या तासांची मर्यादा ही 9 तास इतकी होती. आता ती 12 तासांवर नेली असली तरीही प्रत्यक्षात 8 तासांतर कितीही वेळ केल्या जाणाऱ्या जास्तीच्या कामाचा मोबदला अर्थात Overtime चे पैसे आस्थापनांकडून कर्मचाऱ्यांना दिले जातील. जास्ती तासांच्या कामाचा थेट परिणाम जास्तीच्या रजा आणि वाढीव आठवडी रजा यांवर होणार आहे. दरम्यान, कामगारांवर कामाच्या अधिक तासांचा हा बदल लागू करण्यापूर्वी सदर आस्थापनांना संबंधित शासकीय विभागांकडून परवानगी घेणं अपेक्षित असेल. 

हेसुद्धा वाचा : GST impact on share market sensex nifty : मोदी सरकारच्या GST बूस्टरने शेअर मार्केट सुस्साट; गुंतवणूकदार मालामाल 

का घेण्यात आला हा निर्णय? 

अधिकाधिक प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणं, रोजगार निर्मितीस प्राधान्य देणं आणि सोबतच कामगारांच्या हक्काचं संरक्षण करणं यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं अधिकृत निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. केंद्राच्या कृती दलानं सुचवल्यानुसार कारखाने अधिनियम 1948 मध्ये विविध सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रापूर्वी कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या राज्यांनीसुद्धा हे बदल लागू केले आहेत. 

FAQ

कामाचे तास किती वाढवण्यात आले आहेत?
खासगी क्षेत्रात 9 वरून 10 तास, तर कारखान्यांमध्ये 9 वरून 12 तास.

ओव्हरटाइमचे नियम काय आहेत?
ओव्हरटाइम मर्यादा 125 वरून 144 तासांपर्यंत वाढली असून, दुप्पट वेतन मिळेल. कर्मचाऱ्यांची लेखी संमती आवश्यक.

रजेच्या नियमांमध्ये काय बदल झाले?
आठवड्यात 48 तास काम आणि एक रजा अनिवार्य. सलग 6 तासांनंतर अर्ध्या तासाची विश्रांती

