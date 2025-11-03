नोकरीत 70% जागा महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी राखीव; सरकारचा अध्यादेश! लवकरच निघणार भरती

Job News Government GR: महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून याचा स्थानिक मराठी मुलांना मोठा फायदा होणार आहे. मागील काही काळापासून बेरोजगारीचा मुद्दा चर्चेत असतानाच आता राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशाच्या आधारे पुण्यातील एका नामवंत बँकेने स्थानिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये यापुढे स्थानिकांसाठी 70 टक्के जागा राखीव असणार आहेत. विशेष म्हणजे पुणे जिल्हा सहकारू बँकेसाठी लवकरच 1080 पदासांठी भर्ती प्रक्रिया सुरू होत असून त्यासाठी हा नवा शासन आदेश लागू असणार आहे.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया लोकहितार्थ निर्विवाद व पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी त्यांची नोकरभरती प्रक्रिया केवळ संगणकीय ऑनलाईन पध्दतीने करणेबाबत काही गोष्टी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. तसेच अशी ऑनलाईन नोकरभरती प्रक्रिया करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना अधिकृत संस्था / एजन्सी यांची राज्यस्तरीय तालिका / पॅनल तयार करण्याबाबत शासन निर्णयाव्दारे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर निर्देशानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी विहित प्रक्रीयेचा अवलंब करुन आदेशान्वये संस्थांची तालीका / पॅनल तयार केले आहे. सद्यस्थितीत या तालिकेत सात संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या स्तरावरील तालीकेमधील संस्थेची निवड करुन नोकरभरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. तथापि, अशाप्रकारे सुरु केलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील काही संस्थांबाबत संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी / उमेदवार /नागरीकांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारींच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दिनांक 30 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव विचारात घेऊन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी तयार केलेली तालिका रद्द करुन यापुढे राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया IBPS (इंस्टीट्यूट ऑफ बँकींग पर्सोनेल सिलेक्शन), TCS-आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) व MKCL (महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशन लि.) यापैकी कोणत्याही संस्थेमार्फत राबविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती बाबत सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या स्तरावर शासन आदेशान्वये तयार केलेली संस्थांची तालिका / पॅनल रद्द करण्यात येत आहे. या बँकांची नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शीपणे होण्यासाठी यापुढे IBPS (इंस्टीट्यूट ऑफ बँकींग पर्सोनेल सिलेक्शन), TCS-आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) व MKCL (महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशन लि.) यापैकी कोणत्याही एका संस्थेमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. बँकेने नोकरभरतीसाठी निवड केलेल्या संस्थेस नोकरभरतीचे काम अन्य संस्थेस प्राधिकृत करता येणार नाही.
पदभरती करताना स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या अनुषंगाने खालील कार्यपध्दती अवलंबावी-
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र त्या-त्या जिल्ह्यापुरते मर्यादीत आहे. तसेच या बँकांचे सर्व सभासद त्या जिल्ह्यातील असतात. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यास असे कर्मचारी बँकेचे ग्राहक / सभासद / ठेवीदार यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील.
त्यादृष्टीने खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत-
1) संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी (Domicile Certificate / अधिवास प्रमाणपत्र) असलेल्या उमेदवारांना 70 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.
2) उर्वरीत 30 टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. तथापि, जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास या जागा स्थानिक उमेदवारांमधुन भरता येतील.
3) सदर शासन निर्णय ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पदभरतीची जाहिरात या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी प्रसिध्द केली आहे त्या बँकांनाही लागू राहील.
4). जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती संदर्भात अधिकृत संस्थांची तालिका / पॅनल तयार करण्याबाबत दिलेले निर्देश वगळुन शासन आदेश दि. 15 जून 2018 व शासन निर्णय दि. 23 जून 2022 मधील अन्य तरतूदी पूर्वीप्रमाणे लागू राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने हा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.