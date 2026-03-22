  • Viral News : पुण्यातील 47 लाखांच्या नोकरीची ऑफर, पण त्या कारणामुळे त्याने नाकारला जॉब, पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

Viral News : पुण्यातील 47 लाखांच्या नोकरीची ऑफर, पण 'त्या' कारणामुळे त्याने नाकारला जॉब, पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

Job Viral News : एका इंजिनिअरने चांगल्या कंपनीमध्ये 47 लाखांची नोकरीची ऑफर नाकारली आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करुन नोकरी का नाकारली याचं कारण सांगितलं आहे. यानंतर ही पोस्ट तुफान व्हायरल झाली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 22, 2026, 06:43 PM IST
Viral News : पुण्यातील 47 लाखांच्या नोकरीची ऑफर, पण 'त्या' कारणामुळे त्याने नाकारला जॉब, पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

Job Viral Post : मनासारखी आणि चांगल्या पैशांची नोकरी मिळणं आजकाल खूप कठीण झालं आहे. अनेक वेळा चांगल्या पगाराच्या नोकरीसाठी अनेक वेळा आपलं मूळ शहर सोडून इतर शहरात जावं लागतं. लाखोंचं पॅकेजसाठी नोकरदार अहोरात्र मेहनत करतात. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल एका इंजिनियरने पुण्यातील 47 लाखांचा जॉबला नकार दिला आहे. हो, या इंजिनियरने या नोकरीबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. ज्यात त्यांने नोकरी नाकारल्याचे कारणही सांगितलं आहे. त्याने दिलेल्या नोकरी नाकारल्याच कारण वाचून नेटकरी त्याच कौतुक करत आहे. या इंजिनियरने असं काय कारण दिलं आहे पाहूयात...

खरं तर, @vaneshmali नावाच्या एका वापरकर्त्याने X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक खाजगी पोस्ट टाकली आहे, जी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्याने लिहिलंय की, "मला नुकतीच पुण्यात 47 लाखांच्या पॅकेजची एक शानदार नोकरीची ऑफर मिळाली. पॅकेज चांगले होतं आणि कंपनीही उत्तम होती, पण त्या पदासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये माझ्याकडे पूर्णपणे नव्हतं. त्यामुळे, मी ती ऑफर लगेच नाकारली आणि स्पष्ट केले की मी अजून त्या स्तरावर काम करण्यास तयार नाही."

 

हेसुद्धा वाचा - Viral News : नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा; संतापलेल्या HR म्हणाला की, 'कंपनीचा लॅपटॉप दिल्यावर...'

 

ही पोस्ट X वर सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. त्यानंतर यूजर्सने या इंजिनिअरच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक करत आहेत. ही पोस्ट लोकांना त्यांच्या कामात प्रामाणिक राहायला शिकवते, असं यूजर्स म्हणत होते. या इंजिनिअरच्या पोस्टने लोकांच्या हृदयाला स्पर्श केलाय. या पोस्टच्या कमेंट्स सेक्शनमध्ये अनेक कमेंट पडत आहेत. 

पोस्टने लोकांच्या हृदयाला स्पर्श केला...

AXA वरील व्हायरल पोस्टनंतर, अनेक यूर्जसने म्हटलंय की, "विलक्षण प्रामाणिकपणा. बहुतेक लोक नोकरीच्या संधींच्या मागे लागतात. जबाबदारीचा आदर करणारे फार कमी असतात." दुसऱ्या एकाने थेट विचारले, "तुमच्याकडे खरोखरच कौशल्यांची कमतरता होती, की कामावर असताना तुम्ही ती शिकू शकाल यावर तुमचा विश्वासच नव्हता?"

एका यूजर्सने विचारलं की, "कोणतेही कौशल्य नसतानाही तुम्ही या नोकरीची मुलाखत कशी उत्तीर्ण झालात?" यावर उत्तर देताना त्या इंजिनिअरने उत्तर दिलं की, "त्यांनी साधे प्रश्न विचारले. पण पद, जबाबदाऱ्या आणि पगार लक्षात घेता, आम्हाला अधिक चांगले करणे आवश्यक होते. मला याबद्दल थोडी शंका होती. मला एक धोका पत्करायचा होता. कदाचित माझ्याकडून चूक झाली असेल, पण मला निर्णय घ्यावाच लागला."

दुसऱ्या एका यूजर्सने विचारलं की, "हे प्रामाणिक आहे, पण जर तुम्ही सामील झाला असता, तर तुम्ही काम करता करता कौशल्ये शिकला असता, बरोबर?" यावर उत्तर देताना त्या इंजिनिअरने उत्तर दिलं की, "माझा विश्वास आहे की जेव्हा एखादी कंपनी खूप पैसे खर्च करते आणि आपण त्या पातळीवर कामगिरी करू शकत नाही, तेव्हा ते आपल्यासाठी एक धोका देखील असतो. पण, मी हे मान्य करतो की काम करता करता कौशल्ये शिकता येतं." ही पोस्ट सोशल मीडियावर काही क्षणात व्हायरल झाली असून आतापर्यंत पोस्टला 2.7 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

ATM मधून पाहिजे तेव्हा काढता येईल PF चा पैसा; पण एक नियम ना...

भारत