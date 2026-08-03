ताई, काँग्रेसमध्ये या, मुख्यमंत्री व्हा- वडेट्टीवारांची पंकजा मुंडेंना खुली ऑफर

मुंबई : भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी नुकतेच राजकारणातून निवृत्ती घेण्याबाबत काही संकेत दिले होते. त्यांच्या या विधानानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलंय. आता यावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पंकजा मुंडेंना मोठी ऑफर दिलीय. राजकारणातून निवृत्त होण्याऐवजी भाजपमधून बाहेर पडावे, आम्ही त्यांना महाराष्ट्राची पहिली ओबीसी मुख्यमंत्री करण्यासाठी पूर्ण साथ देऊ, अशी थेट आणि खुली ऑफरच वडेट्टीवार यांनी दिली. यावर भाजपनं पलटवार केलाय. वडेट्टीवारांना स्वत:चे नगरसेवक सांभाळता येत नाहीत आणि ते मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर देतायेत, असा चिमटा भाजपनं केलाय. पाहुया हा स्पेशल रिपोर्ट...
महाराष्ट्रात सध्या असे काही नेते आहेत. जे नाराज असल्याच्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. त्यापैकीच एक नेत्या म्हणजे पंकजा मुंडे.. मंत्रीपद मिळाल्यापासून त्यांची नाराजी उघड उघड तरी कुठल्याही गोष्टीवरुन दिसली नाही. पण काल एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी थेट राजकारणातून रिटायर्ड होण्याबाबतचं वक्तव्य केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. बीड परळी महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे त्यांनी थेट निवृत्तीची भाषा केली. तर जरांगे पाटलांनी यावरुन धनंजय मुंडेंवरच निशाणा साधलाय. पंकजा मुंडे जर रिटायर झाल्या तर सगळा समाज धनंजय मुंडे जेलमध्ये टाकेल असा आरोप केला.
जरांगेंनी धनंजय मुंडेंवर टीका करत का असेना पण पंकजा मुंडेंनी समाजासाठी रिटायर होऊ नये असं म्हटलंय. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवारांनी पंकजा मुंडेंना थेट काँग्रेसमध्ये येत महिला मुख्यमंत्री होण्याची ऑफर दिलीये. आता मुख्यंमंत्री होण्याबाबतची आपली महत्वाकांक्षा पंकजा मुंडेंनी मागे एकदा बोलून दाखवली होती. आता वडेट्टीवारांनी ते बरोब्बर हेरून पंकजांना ऑफर दिली. तर यावर ज्यांना स्वतःचे नगरसेवक सांभाळता येत नाही ते दुसऱ्यांना ऑफर देतायत असा टोला नवनाथ बन यांनी वडेट्टीवारांना लगावलाय.
काँग्रेसमध्ये या आमि मुख्यमंत्री व्हा अशी थेट ऑफर वडेट्टीवारांनी मुंडेंना दिली. पण त्यावरुन भाजपने टीकेचे बाण त्यांच्यावर सोडलेयत. आता हा आरोप प्रत्यारोपांचा भाग बाजूला ठेवला तरी. पंकजा मुंडे सध्या पक्षात अस्वस्थ आहेत का... हीच अस्वस्थता या माध्यमातून त्यांनी बोलून दाखवली का.. असे काही प्रश्न यामुळे उपस्थित होतेय. महामार्गावरील खड्ड्यामुळे त्यांनी निवृत्तीची भाषा केली पण सत्तेत मुंडेंचाच पक्ष आहे... त्या स्वतः मंत्री आहेत.. लोकप्रतिनिधी आहेत.. मग त्यांना खरच खड्ड्यांमुळे हतबल वाटतंय की राजकीय स्थितीमुळे याचं उत्तर त्या स्वतःच देऊ शकतील.