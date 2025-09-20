नाशकात पत्रकारांना गुंडाकडून मारहाण, नेमकं प्रकरण काय? एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

Nashik News : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये काही गावगुंडांनी पत्रकारांना जबर मारहाण करत त्यांना जखमी केलंय. दरम्यान जखमी पत्रकारांवर शासकीय रूग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीवरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केलीय. तर मारहाण करणाऱ्यांना सोडणार नसल्याचा इशारा सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात आलाय. पाहुयात नेमकं प्रकरण काय आहे.
नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये काही गावगुंडांनी पत्रकारांना शिवीगाळ आणि मारहाण करत जखमी केलं. या मारहाणीच्या घटनेत तीन ते चार पत्रकार हे गंभीर जखमी झाले आहेत. नाशकात होणाऱ्या कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरमध्ये बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. दरम्यान वार्तांकनासाठी जात असताना काही गुंडांनी पत्रकारांना मारहाण केली. या प्रकरणी पत्रकार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलिसांनी कडक कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसंच पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास देखील सुरू करण्यात आलाय.
त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधू- महंतांकडून बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला जात असताना काही गुंडांकडून पत्रकारांना जबर मारहाण करण्यात आली. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमधल्या स्वामी समर्थ केंद्राजवळ पत्रकारांना शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली. स्वामी समर्थ केंद्राजवळ प्रवाशांच्या वाहनांच्या पावत्या फाडणाऱ्यांकडून पत्रकारांना मारहाण झालीय. मारहाणीच्या घटनेत तीन ते चार पत्रकार गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर त्र्यंबकेश्वरच्या शासकीय रूग्णालयात उपचार सुरू. पोलिसांकडून घटनेचा तपास सुरू असून आतापर्यंत तीन जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीनंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधलाय. गावगुंडांच्या हातात राज्य गेल्यावर अशाच घटना होणार असल्याचं टीकास्त्र आव्हाडांनी डागलं आहे. दरम्यान कोणीही कायदा हातात घेऊ नये. तसंच कारवाईच्या सूचना दिल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी म्हटलंय.
मंत्री छगन भुजबळांनी थेट रुग्णालयात पत्रकारांच्या विचारपूस केली. तसंच मारहाणीच्या घटनेचा निषेध करत पत्रकारांच्या पाठिशी असल्याचं भुजबळांनी म्हटलंय. तर मारहाणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा बावनकुळे यांनी दिलाय. तर एकनाथ शिंदेंनी देखील पत्रकारांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पत्रकारांच्या तब्येतीची विचारपूस करत त्यांना धीर दिला. तसंच मारहाण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करू असंही आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलंय.
नाशकात पत्रकारांना मारहाण केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तीन जणांना ताब्यात घेतलं असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पत्रकारांकडून करण्यात येतीये. आज पत्रकारांना मारण्याची हिंमत या गावगुंडांची झाली. उद्या सर्वसामान्यांना देखील हे गुंड मारहाण करू शकतात. त्यामुळे या गुंडांवर कठोर कारवाई करावी जणेकरून पुन्हा अशी मारहाण करण्याची हिंमत त्यांची होणार नाही अशी मागणी करण्यात आली आहे.