/July Bank Holiday : जुलैमध्ये किती दिवस बंद राहणार बँक? जाणून घ्या पुढील महिन्यातील सुट्ट्यांची लिस्ट

July 2026 Bank Holiday : बुधवार पासून जुलै महिन्याला सुरुवात होत आहे. या महिन्यात जर तुम्हाला बँकेशी निगडित काही कामं करायची असतील तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची असणार आहे. जुलै महिन्यात एकूण 12 दिवस बँक बंद असणार आहेत. यात काही सार्वजनिक सुट्ट्या तर काही स्थानिक सण उत्सवाच्या सुट्ट्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे जर बँकेशी संबंधित काही कामं असतील तर ती काम लवकरात लवकर पूर्ण करा किंवा जुलै महिन्यातील सुट्ट्यांची लिस्ट चेक करा.
रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या सुट्ट्यांची लिस्ट ही संपूर्ण देशात एक सारखी लागू असते. काही सुट्ट्या या राष्ट्रीय स्तराच्या असतात ज्या प्रत्येक राज्याला मिळतात. पण काही सुट्ट्या या केवळ संबंधित राज्यांच्या स्थानिक सण उत्सवांशी संबंधित असतात. 16 जुलै रोजी ओडिशामध्ये रथ यात्रा असल्याने बँका बंद असतील मात्र उत्तर प्रदेश किंवा महाराष्ट्रात मात्र या दिवसात बँक खुल्या असतील.
जुलै महिन्यात संपूर्ण देशात बँका 4 रविवार आणि 2 शनिवारी बंद असतात त्यामुळे बँकेच्या नियमित 6 सुट्ट्या असतील. मुहर्रम, रथयात्रा आणि स्थानिक सणांमुळे बँकिंग कामकाजही सहा दिवस बंद राहील.
5 जुलै : रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)
6 जुलै : मुहर्रम निमित्ताने अनेक राज्यांमध्ये सुट्टी
9 जुलै : मेघालयातील बँका 'बेहदीनखलाम' निमित्त बंद राहतील
11 जुलै : दूसरा शनिवार (साप्ताहिक सुट्टी)
12 जुलै : रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)
16 जुलै : रथ यात्रेनिमित्त ओडिशा आणि मणिपुरमध्ये बँक बंद
17 जुलै : मेघालयातील बँका 'यू तिरोत सिंग' यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त बंद राहतील
19 जुलै : रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)
22 जुलै : खर्ची पूजेमुळे त्रिपुरातील बँकांच्या शाखा बंद राहतील
25 जुलै : चौथा शनिवार (साप्ताहिक सुट्टी)
26 जुलै : रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)
बँक हॉलिडे असताना सुद्धा नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, यूपीआय आणि एटीएम सारख्या डिजिटल सुविधा सुरु राहतील. मात्र जर तुम्हाला कॅश जमा करायची असेल, चेक क्लिअर करायचा असेल, डिमांड ड्राफ्ट बनवायचा असेल किंवा बँकेत जाऊन लोन संदर्भात कागदोपत्री कारवाई करायची असेल तर सुट्ट्यांपूर्वीच ही कामे पूर्ण करून घ्या, कारण त्यासाठी बँकेच्या शाखेत जावे लागते.