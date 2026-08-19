Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /जुन्नर अत्याचार प्रकरण: क्रुर घटनेनंतर पोलिसांसोबतच फिरत होता आरोपी, सीसीटीव्ही फुटेज पाहतानाच...

जुन्नर अत्याचार प्रकरण: क्रुर घटनेनंतर पोलिसांसोबतच फिरत होता आरोपी, सीसीटीव्ही फुटेज पाहतानाच...

पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी गावातून एक हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. शेजारीच राहणाऱ्या एका तरुणाने साडेनऊ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 19, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:34 PM IST
जुन्नर अत्याचार प्रकरण: क्रुर घटनेनंतर पोलिसांसोबतच फिरत होता आरोपी, सीसीटीव्ही फुटेज पाहतानाच...
Image Credit: Junnar Minor Girl Assault accused

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
गोविंदाचा होणार घटस्फोट? मुलासोबत सुनीता आहुजा दिसल्या फॅमिली कोर्टाबाहेर, Video Viral
2
3
4
5