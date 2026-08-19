/जुन्नर अत्याचार प्रकरण: क्रुर घटनेनंतर पोलिसांसोबतच फिरत होता आरोपी, सीसीटीव्ही फुटेज पाहतानाच...

पुण्यातील जुन्नर तालुक्यात एका दहा वर्षांच्या चिमुकडीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेने परिसरात संपात व्यक्त करण्यात येत आहे. जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी ही घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. मात्र जेव्हा घटना उघडकीस आली तेव्हा आरोपीच पोलिसांना मदत करण्याच्या बहाण्याने सोबत फिरत होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने चिमुकलीला सायकल शिकवण्याच्या बहाण्याने घरातून घेऊन गेला. त्यानंतर तो तिला घेऊन शेतातील निर्जन नाल्याकाठी घेऊन गेला. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले आणि त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या केली. साहिल उर्फ पांग्या खैरे असं आरोपीचे नाव असून त्याचे वय फक्त 25 वर्ष इतके आहे.
धक्कादायक म्हणजे, हे घृणास्पद कृत्य केल्यानंतर 25 वर्षीय नराधम आरोपी साहिल उर्फ पांग्या खैरे गावात उजळ माथ्याने फिरत होता. एवढंच नव्हे तर पोलिसांना तपासात मदत करण्याचा आव आणत होता. तो पोलिसांसोबत सीसीटिव्ही फुटेज पाहत होता. मात्र, पोलिसांना संशय येताच खाक्या दाखवताच या नराधमाने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. या अमानुष घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेत 15 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करण्यात येणार आहे. जलद गतीने या प्रकरणाचा तपास करण्यात येणार आहे. तसंच, आरोपी हा शेतमजुरी करणारा असून या घटनेत एकच आरोपी आहे. आरोपीला गावातून अटक करण्यात आली आहे. आरोपी चिमुकलीला मारहाण देखील केली आहे. तसंच, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे दहा वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या घटनेने संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आज ग्रामस्थांनी पुणे-नाशिक महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केलं आहे. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा, तर या चिमुकलीला न्याय मिळावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनासमोर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचं आव्हान निर्माण झालं आहे.