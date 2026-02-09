सून जिंकल्याच्या आनंदात फक्त Innerwear मध्ये मिरवणुकीत आला 'हा' नेता! अजित पवारांचा फोटो अन्...; Video

Maharashtra Zilla Parishad Election Results 2026: पुण्याच्या जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडेनी थेट लंगोट घालून जल्लोष केला. त्यांच्या सून मोनाली अमोल लांडे या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घडाळ्याचा चिन्हावर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये विजयी झाल्या. त्यानंतर अजित दादांचा फोटो हातात घेऊन देवराम लांडेनी चक्क लंगोटावर जल्लोष केला. देवराम लांडे नेहमीचं या-ना-त्या कारणाने चर्चेत असतात, विजयी जल्लोषात हाच कित्ता त्यांनी गिरवल्याचं दिसून आलं.
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत यंदा जुन्नर तालुक्यातील बारव-तांबे गटातून देवराम लांडे यांची सून मोनाली लांडे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून (एनसीपी) विजय झाला आहे. हा गट पूर्वी तांबे-पाडळी म्हणून ओळखला जात असे. जिथून देवराम लांडे स्वतः पूर्वी निवडून आले होते. यंदा येथील निवडणूक प्रतिष्ठेचा विषय ठरली होती. या निवडणुकीमध्ये मोनाली लांडेंनी विजय मिळवल्यानंतर जंगी मिरवणूक काढण्यात आली.
या मिरवणुकीमध्ये निवडणूक प्रचारामध्ये जीवाचं रान करणारे मोनाली यांचे सासरे देवराम लांडे लंगोट घालून सहभागी झाले. त्यांच्या हातात अजित पवारांचा फोटो होता. या फोटोवर, "आपला दादा सदैव स्मरणात" अशी ओळ लिहिलेली आहे. तर देवराम लांडेंच्या समर्थकांनी हातात देवराम लांडेचा फोटो असलेले पोस्टर्स पकडले होते. या पोस्टर्सवर, "जंगल भी वही है और राजा भी वही रहेगा!" अशी ओळ लिहिलेली होती. गुलाल उडवून, झेंडे फडकवत ही मिरवणूक काढण्यात आली.
माळशिरस तालुक्यात भारतीय जनता पार्टीने विजयी सलामी देत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निकालाचा बदला घेतलेला आहे. दहिगाव गटातून माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते विजयी झाल्या आहेत. या विजयानंतर राम सातपुते यांनी जंगी सेलिब्रेशन केलं आहे. पत्नीच्या विजयानंतर राम सातपुतेंनी समर्थकांसहीत कारमधून छोटी मिरवणूक काढली. यावेळी राम सातपुते आपल्या कारच्या सनरुफमधून बाहेर येऊन कार्यकर्त्यांना अभिवादन करत होते. पक्षाचा झेंडा हाती घेऊन आधी सेलिब्रेशन केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात राम सातपुतेंवर गुगला उधळला. त्यानंतर गुलाल उधळल्यानंतर राम सातपुते यांनी दंड थोपटत विरोधकांना आपल्या विजयाचा गुलाल दाखवला. त्यांच्या सेलिब्रेशचा हा व्हिडीओ चर्चेत आहे.