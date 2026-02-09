English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Zilla Parishad Election Results 2026: राज्यात अनेक ठिकाणी अनपेक्षित निकाल समोर येत असतानाच या विजयांसोबत केलं जाणारं सेलिब्रेशनही जोरदार चर्चेत आहे. अशातच एका सिलेब्रेशनमध्ये एक नेता सुनेच्या विजयानंतर चक्क लंगोट घालून मिरवणुकीत आल्याचं पाहायला मिळालं. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 9, 2026, 01:38 PM IST
सून जिंकल्याच्या आनंदात फक्त Innerwear मध्ये मिरवणुकीत आला 'हा' नेता! अजित पवारांचा फोटो अन्...; Video
व्हिडीओची सध्या जोरदार चर्चा

Maharashtra Zilla Parishad Election Results 2026: पुण्याच्या जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडेनी थेट लंगोट घालून जल्लोष केला. त्यांच्या सून मोनाली अमोल लांडे या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घडाळ्याचा चिन्हावर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये विजयी झाल्या. त्यानंतर अजित दादांचा फोटो हातात घेऊन देवराम लांडेनी चक्क लंगोटावर जल्लोष केला. देवराम लांडे नेहमीचं या-ना-त्या कारणाने चर्चेत असतात, विजयी जल्लोषात हाच कित्ता त्यांनी गिरवल्याचं दिसून आलं.

सासऱ्यांच्या जागेवर सुनेचा विजय

पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत यंदा जुन्नर तालुक्यातील बारव-तांबे गटातून देवराम लांडे यांची सून मोनाली लांडे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून (एनसीपी) विजय झाला आहे. हा गट पूर्वी तांबे-पाडळी म्हणून ओळखला जात असे. जिथून देवराम लांडे स्वतः पूर्वी निवडून आले होते. यंदा येथील निवडणूक प्रतिष्ठेचा विषय ठरली होती. या निवडणुकीमध्ये मोनाली लांडेंनी विजय मिळवल्यानंतर जंगी मिरवणूक काढण्यात आली.

मिरवणुकीत जोरदार सेलिब्रेशन

या मिरवणुकीमध्ये निवडणूक प्रचारामध्ये जीवाचं रान करणारे मोनाली यांचे सासरे देवराम लांडे लंगोट घालून सहभागी झाले. त्यांच्या हातात अजित पवारांचा फोटो होता. या फोटोवर, "आपला दादा सदैव स्मरणात" अशी ओळ लिहिलेली आहे. तर देवराम लांडेंच्या समर्थकांनी हातात देवराम लांडेचा फोटो असलेले पोस्टर्स पकडले होते. या पोस्टर्सवर, "जंगल भी वही है और राजा भी वही रहेगा!" अशी ओळ लिहिलेली होती. गुलाल उडवून, झेंडे फडकवत ही मिरवणूक काढण्यात आली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

पत्नीच्या विजयानंतर माजी आमदाराचं सेलिब्रेशन

माळशिरस तालुक्यात भारतीय जनता पार्टीने विजयी सलामी देत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निकालाचा बदला घेतलेला आहे. दहिगाव गटातून माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते विजयी झाल्या आहेत. या विजयानंतर राम सातपुते यांनी जंगी सेलिब्रेशन केलं आहे. पत्नीच्या विजयानंतर राम सातपुतेंनी समर्थकांसहीत कारमधून छोटी मिरवणूक काढली. यावेळी राम सातपुते आपल्या कारच्या सनरुफमधून बाहेर येऊन कार्यकर्त्यांना अभिवादन करत होते. पक्षाचा झेंडा हाती घेऊन आधी सेलिब्रेशन केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात राम सातपुतेंवर गुगला उधळला. त्यानंतर गुलाल उधळल्यानंतर राम सातपुते यांनी दंड थोपटत विरोधकांना आपल्या विजयाचा गुलाल दाखवला. त्यांच्या सेलिब्रेशचा हा व्हिडीओ चर्चेत आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Zill Parishadpanchayat samitiZilla Parishad Election ResultPanchayat Samiti Election ResultZP election

