/लेकीचा साखरपुडा 5 दिवसांवर असताना आईचं प्रियकरासोबत गूपचूप लग्न!, थेट स्टेटस ठेवला अन्… पुढे काय घडलं?

Jalgaon News : लेकीचा साखरपुडा पाच दिवसांवर होता, घरात लगीन घाई चालू होती, सर्वत्र आनंदाचे वातावरण असताना मुलीची आई घरातून अचानक गायब झाली. कुटुंबाकडून आईची शोधा सुरु झाल्यानंतर सोशल मीडियावर आईचं गुप्त उघडलं झालं. मुलीचा साखरपुड्याची लगबग सुरु असताना आई प्रियकरांसोबत पळून गेली. एवढंच नाहीतर लेकीच्या लग्नाची तयारी सोडून आईने स्वत:चेच लग्न उरकलं आहे. विचित्र घटना जळगाव जिल्ह्यातील जामनेरमध्ये उघडकीस आली आहे.
धक्कादायक म्हणजे या लग्नाचा फोटो प्रियकराने व्हाट्सॲप स्टेटसवर ठेवल्यामुळे हे बिंग फुटलं. त्यानंतर मुलीसह वडील आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांना धक्का बसला असून दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार जामनेर शहरात राहणाऱ्या एका कुटुंबात लगीनघाई असताना विचित्र आणि धक्कादायक घटना घडली. येत्या गुरूवारी त्या घरातील लेकीचा साखरपुडा होता. घरातील सर्वजण या साखरपुड्याची तयारी करत होते पण अचानक नवऱ्या मुलीची आई गायब झाली.
सगळीकडे कुटुंबातील लोकांनी त्या महिलेचा शोध सुरु केला. पण त्या महिलेचा पत्ता लागला नाही. मुलीचा साखरपुडा असताना आई अचानक का गायब झाली हे कोणालाही कळत नव्हतं. दोन दिवस झाले पण आईचा शोध लागत नव्हता. नेमकं काय घडलं असेल या चिंतेत असताना त्या एका स्टेट्समुळे आईचं गुपित उघड झाले.
ऐन साखरपुड्याची तयारी सुरु असताना वधूची आई स्वत:चं नवरी झाली आणि तिने प्रियकरांसोबत लग्न केलं. आईचं हे कृत्य तेव्हा समोर आलं जेव्हा महिलेच्या प्रियकराने व्हाट्सॲप स्टेटसवर लग्नाचा फोटो ठेवला. एकमेकांच्या गळ्यात हार घालतानाचा फोटो स्टेट्सवर टाकला होता. हा फोटो पाहून मुलगी आणि तिच्या वडिलांना प्रचंड मनस्ताप झाला आहे.
आईसोबत प्रियकराचा लग्नाचा फोटो गावातील लोकांनी आणि कुटुंबातील सदस्यांनी पाहिल्यानंतर याची कल्पना त्या कुटुंबाला दिली. त्यानंतर लेकीचा साखरपुडा पाच दिवसांवर असताना बायकोने केलेल्या या कृत्यामुळे त्या महिलेच्या पतीला मनस्ताप झाला आहे. या व्यक्तीने पोलिसांना विनंती केली आहे की, त्या प्रियकराला तो फोटो स्टेट्सवरून काढ टाकायला सांगा. दरम्यान पोलिसांनी त्या प्रियकराला समज दिल्यानंतर त्याने फोटो स्टेट्सवरून काढून टाकलं आहे. मात्र जळगाव जिल्ह्यात या विचित्र आणि अजब लग्नाची गोष्ट चर्चेचा विषय बनली आहे.