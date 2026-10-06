/शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी धक्कादायक वळणावर? चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय करणार? शिंदेच्या वकिलांनी काय उत्तर दिले?

Shiv Sena Name And Symbol Dispute : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. शिंदेंकडून वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला. शिवसेने प्रकरणाची सुनावणी धक्कादायक वळणावर आली आहे. चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय स्थिती राहील, असा प्रश्न जॉयमाला बागची यांनी शिंदेच्या वकिलांना विचारला आहे. यावर शिंदेंच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला.
ठाकरे बहुमत चाचणी करू शकले नाही, त्या अगोदर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे राज्यपालांना एकनाथ शिंदेना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यावे लागल्याचा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी केला. या युक्तीवादानंतर न्यायमूर्ती सूर्य कांत, बागची आणि मोहना यांच्यात दीर्घ चर्चा झाली. जॉयमाला बागची यांनी शिंदेंच्या वकिलांना निवडणूक आयोगावरून प्रश्न विचारले.
चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय स्थिती राहील, असा प्रश्न जॉयमाला बागची यांनी शिंदेच्या वकिलांना विचारला. चिन्हांचा निकाल जरी विरोधात गेला तरी डिस्कॉलिफिकेशन होत नाही. चिन्ह त्याच्याकडे जाऊ शकते जो सिद्ध करू शकतो की तो खरा राजकीय पक्ष आहे, असा युक्तीवाद शिंदेच्या वकिलांनी केला.
व्हिप नेमण्याचा अधिकार फक्त विधिमंडळ पक्षाला आहे, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. असे मानल्यास आमदाराचा राजकीय पक्षाशी असलेला संबंधच तुटेल. आमदार निवडणूक लढवताना पक्षाच्या नावावर, पक्षाच्या विचारांवर आणि पक्षाच्या आश्वासनांवर मत मागतात. पक्षाच्या ताकदीचा त्यांना फायदा होतो. पण निवडून आल्यानंतर त्यांनी त्याच पक्षापासून पूर्णपणे वेगळे होऊन स्वतंत्र आमदारांचा गट म्हणून काम करणे, हे संविधानाने अपेक्षित केलेले नाही.
दहावी अनुसूची अशाच प्रकारच्या पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी आहे. त्यामुळे आमदारांचा पक्षाशी असलेला संबंध निवडून आल्यानंतरही कायम राहतो असं शिंदेचे वकिल म्हणाले . 'व्हिप' (पक्ष-आदेश) जारी करणारी व्यक्ती किंवा संस्था ही 'विधिमंडळ पक्ष' (legislature party) असते असे मानणे, म्हणजे सभागृहातील सदस्याचा राजकीय पक्षाशी असलेला तो प्रतिकात्मक 'नाळेचा संबंध' (umbilical cord) तोडून टाकण्यासारखे ठरेल. याचा अर्थ असा होईल की, निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळवण्याकरिता हे लोकप्रतिनिधी राजकीय पक्षावर अवलंबून राहू शकतील. त्यांचा प्रचार हा त्या पक्षाची बलस्थाने व उणिवा तसेच पक्षाची आश्वासने व धोरणे यांवर आधारित असेल आणि पक्षाशी असलेल्या आपल्या संलग्नतेच्या आधारे ते मतदारांकडे मतेही मागू शकतील.परंतु, नंतर ते त्याच पक्षापासून पूर्णपणे फारकत घेऊ शकतील आणि आमदारांचा असा एक गट म्हणून काम करू शकतील ज्याची त्या राजकीय पक्षाशी निष्ठा असण्याचा लवलेशही उरलेला नसेल. राज्यघटनेने अभिप्रेत केलेली ही शासन-प्रणाली नव्हे. किंबहुना, नेमकी हीच परिस्थिती उद्भवू नये यासाठीच राज्यघटनेतील 'दहावे अनुसूची' (Tenth Schedule) संरक्षण प्रदान करते
हा अधिकार राजकीय पक्षाकडेच राहतो. आणि त्यातील तरतूद अशी आहे की, जर अपात्र ठरलेले सदस्य बाहेर पडले, तर उरलेल्या सदस्यांना वेगळे चिन्ह मिळते.
आता, तुम्ही 'सादिक अली' खटल्यातील निष्कर्ष वाचणार होतात. चिन्हाबाबतचा तो नियम किंवा त्यामागची भावना अशा व्यक्तींसाठी लागू होईल का ज्यांनी घटनात्मक उल्लंघन (किंवा 'घटनात्मक पाप') केले आहे, की ज्यांनी त्या उल्लंघनाबद्दल तक्रार केली आहे त्यांच्यासाठी लागू होईल?
मी माझ्या युक्तिवादादरम्यान या मुद्द्यावर बोलेनच. पण माझ्या मते, चिन्ह अशा व्यक्तीला मिळेल जी हे सिद्ध करेल की तोच खरा राजकीय पक्ष आहे. जर दोन्ही गट आपणच खरा राजकीय पक्ष आहोत हे सिद्ध करू शकले नाहीत, तर ती एक वेगळीच बाब ठरेल. प0ण भारतीय राजकारणाची गुंतागुंतीची आणि अनिश्चित स्थिती पाहता, अत्यंत बारकाईने निरीक्षण करणाऱ्या आयोगासाठीही नक्की कोणाकडे बहुमत आहे हे निश्चितपणे सांगणे खूप कठीण असते. पक्षाचे सदस्यत्वच खूप अस्पष्ट असते. तळागाळातील कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेणे अशक्य आहे असा मुद्दा न्यायमूर्ती बागची यांनी मांडला . 'सादिक अली' खटल्यातील निष्कर्ष हेच सांगतात. काही आमदार अपात्र ठरून पक्षातून बाहेर गेले, तर उरलेल्या आमदारांना वेगळे निवडणूक चिन्ह मिळू शकतेराजकीय पक्षाला आपला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. जर काही आमदार अपात्र ठरून पक्षातून बाहेर गेले, तर उरलेल्या आमदारांना वेगळे निवडणूक चिन्ह मिळू शकते असं न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.