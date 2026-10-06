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शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी धक्कादायक वळणावर? चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय करणार? शिंदेच्या वकिलांनी काय उत्तर दिले?

शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी धक्कादायक वळणावर आली आहे. चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय करणार असा प्रश्न  न्यायाधीश  जॉयमाला बागची यांनी शिंदेच्या वकिलांना विचारला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 06, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 04:14 PM IST
शिवसेना प्रकरणाची सुनावणी धक्कादायक वळणावर? चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय करणार? शिंदेच्या वकिलांनी काय उत्तर दिले?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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शिवसेने प्रकरणाची सुनावणी धक्कादायक वळणावर? चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय करणार? शिंदेच्या वकिलांनी काय उत्तर दिले?
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