कोल्हापुरातील बाल गुन्हेगारी चिंताजनक, सोशल मीडियावर भाईगिरीचे व्हीडिओ; लहान मुलं हिंसक का होत आहेत?

Kolhapur Juvenile Crime: कोल्हापूर शहरात बालगुन्हेगारीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. खुनाच्या आरोपाखाली अटकेतील मुलांची सुटका झाल्यानंतर बाहेर येताच त्यांचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. त्यामुळे वाढत्या बालगुन्हेगारीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 8, 2026, 08:14 PM IST
प्रताप नाईक, झी मिडिया, कोल्हापूर: कोल्हापूर शहरातील यादव नगर परिसरातील दोन विधी संघर्षग्रस्त मुलांचा 'किंग इज बॅक' हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालाय. खुनाच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर पोलिसांनी या दोघांना बालसुधारगृहात पाठवलं होतं. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुक्तता होताच त्यांच्या मित्रांनी त्यांचं स्वागत करत असा जल्लोष केला. इतकंच नाही तर त्याचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल केले. गुन्हेगारीचं समर्थन करणारा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर बाल गुन्हेगारी कशाप्रकारे वाढीस लागते हे दिसून येतंय.

मुलांच्या हातावर आढळले एकसारखे टॅटू

हे दोन्ही विधी संघर्षग्रस्त मुलं कोल्हापुरातील यादव नगर परिसरातील आहेत. ते तथाकथित “रावण ग्रुप”चे सदस्य असल्याची चर्चा आहे. या ग्रुपमधील अनेक सदस्यांनी आपल्या हातावर “रावण गँग” असे एकसारखे टॅटू काढलेत. या मुलांवर यापूर्वीही विविध गुन्ह्यांचे आरोप असल्याचं समोर येतंय. एखादा गुन्हा केल्यावर जास्तीत जास्त काय होणार, अशी मानसिकता काही बालगुन्हेगारांमध्ये तयार होत असल्याची भीती आहे.

बालगुन्हेगारी बनली चिंतेचा विषय

केवळ कोल्हापूरच नाही तर देशभरात आणि जगभरातही वाढती बालगुन्हेगारी चिंतेचा विषय बनली आहे. खून, मारामाऱ्या, बलात्कार, विनयभंग, खंडणी, चोरी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्येही अल्पवयीन मुलांचा सहभाग वाढताना दिसतोय. अगदी 7वी - 8वी मध्ये शिकाणारी मुले सोशल मीडियाचा वापर करत असे व्हिडीओ बनवत असतात. पण या मुलांमध्ये ही वृत्ती येते कुठून ही खरच विचार कारायला लावणारी बाब आहे. तसेच पालकांचे त्यांच्या मुलांकडे लक्ष नाही का? असा प्रश्नही उपस्थित होतो. 

बालगुन्हेगारी केवळ कायद्याची समस्या नसून समाजासाठी मोठे आव्हान 

एकदा का एखादा तरुण बालगुन्हेगारीच्या विळख्यात अडकला, तर त्यातून बाहेर पडणं अनेकदा कठीण होतं. बालसुधारगृहातही अनेक बालगुन्हेगार एकत्र राहतात. त्यामुळे तिथंही त्यांच्यात संपर्क वाढतो. आणि बाहेर आल्यानंतर अशा मुलांच्या टोळ्या तयार होण्याची शक्यता वाढते. बालगुन्हेगारी ही केवळ कायद्याची समस्या नसून ती समाज आणि कुटुंब व्यवस्थेसाठीही मोठं आव्हान ठरतीय. त्यामुळे मुलांच्या वर्तनाकडे वेळेवर लक्ष दिलं  तरच त्यांना चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखता येईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

