Marathi News
'उगाच धर्माच्या नावाखाली तुम्ही...', कबुतरखाना प्रकरणावर राज ठाकरे कडाडले; 'जैन...'

Raj Thackeray On Kabutarkhana Issue: राज ठाकरेंनी पहिल्यांदाच दादरमधील कबुतरखाना विषयावर उघडपणे भाष्य करताना थेट धार्मिक संदर्भ दिलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 14, 2025, 12:42 PM IST
राज ठाकरेंनी अगदी स्पष्टपणे मांडलं आपलं मत

Raj Thackeray On Kabutarkhana Issue: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सध्या मुंबईत सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या दादरमधील कबुतरखाना बंदीच्या विषयावर पहिली थेट प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. राज ठाकरे यांनी मुंबईतील मनसेच्या शाखाध्यक्ष, उपशाखाध्यक्ष, गट अध्यक्ष यांच्यासोबत आज बैठक घेतली.. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक वांद्रे येथील एम आय जी क्लब इथे पार पडली. बैठक संपवून बाहेर पडताना राज यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला असता त्यांना कबुतरखान्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नला उत्तर देताना राज ठाकरेंनी कोर्टाचा निर्णय हा पाळलाच गेला पाहिजे असं मत नोंदवलं. 

कबुतरखाना वादावर राज काय म्हणाले?

पत्रकारांनी कबुतरखाना वादासंदर्भात विचारलं असता राज ठाकरेंनी,  "हायकोर्टाचा निर्णय आहे. त्या निर्णयाप्रमाणे सर्वांना वागावं लागेल. जैन मुनींनी याचा विचार करावा असं मला वाटतं. हायकोर्टाने बंदी घातली तर ते केलं पाहिजे हे त्यांना समजलं पाहिजे," असं मत व्यक्त केलं. पुढे बोलताना, "कबुतरांमुळे काय काय रोग होऊ शकतात हे बहुतांश डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. त्यांना खायला घालू नये असं हायकोर्टाने सांगितलं असेल तरीही कोणी खायला घालत असेल तर पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे," असं राज ठाकरे म्हणाले.

धर्माच्या नावाखाली...

"हायकोर्टाचा निर्णयच खायला घालू नको असा असेल तर उगाच धर्माच्या नावाखाली तुम्ही खायला घालत असाल तर हे अत्यंत चुकीचं आहे. या गोष्टीने एकाला सुरुवात झाली तर बाकीचेही तसेच करतील. मग हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट म्हणायचं कशाला? मला वाटतं काही गोष्टींचा आपण विचार करणं गरजेचं आहे," असंही राज यांनी या विषयासंदर्भात मतप्रदर्शन करताना म्हटलं. 

FAQ

धर्माच्या नावाखाली कबुतरांना खायला घालण्याबाबत राज ठाकरे काय म्हणाले?
उत्तर: राज ठाकरेंनी म्हटले की, हायकोर्टाचा निर्णय खायला घालू नये असा असेल, तर धर्माच्या नावाखाली कबुतरांना खायला घालणे अत्यंत चुकीचे आहे. असे केल्याने इतरही तसेच करतील, आणि मग हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाचा उद्देश काय राहील?

राज ठाकरेंनी कोणत्या कायदेशीर बाबीवर भर दिला?
उत्तर: राज ठाकरेंनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचे पालन करण्यावर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, हायकोर्टाने कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातली आहे, आणि सर्वांनी या निर्णयाचा आदर करून त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे.

कबुतरखाना बंदीच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंनी कोणाला उद्देशून बोलले?
उत्तर: राज ठाकरेंनी जैन मुनींना उद्देशून सांगितले की, त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचा विचार करावा आणि बंदीचे पालन करावे. तसेच, धर्माच्या नावाखाली कबुतरांना खायला घालणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
kabutarkhana dadarKabutarkhana IssueMNS chiefRaj Thackeray

