'उगाच धर्माच्या नावाखाली तुम्ही...', कबुतरखाना प्रकरणावर राज ठाकरे कडाडले; 'जैन...'

Raj Thackeray On Kabutarkhana Issue: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सध्या मुंबईत सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या दादरमधील कबुतरखाना बंदीच्या विषयावर पहिली थेट प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. राज ठाकरे यांनी मुंबईतील मनसेच्या शाखाध्यक्ष, उपशाखाध्यक्ष, गट अध्यक्ष यांच्यासोबत आज बैठक घेतली.. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक वांद्रे येथील एम आय जी क्लब इथे पार पडली. बैठक संपवून बाहेर पडताना राज यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला असता त्यांना कबुतरखान्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नला उत्तर देताना राज ठाकरेंनी कोर्टाचा निर्णय हा पाळलाच गेला पाहिजे असं मत नोंदवलं.
पत्रकारांनी कबुतरखाना वादासंदर्भात विचारलं असता राज ठाकरेंनी, "हायकोर्टाचा निर्णय आहे. त्या निर्णयाप्रमाणे सर्वांना वागावं लागेल. जैन मुनींनी याचा विचार करावा असं मला वाटतं. हायकोर्टाने बंदी घातली तर ते केलं पाहिजे हे त्यांना समजलं पाहिजे," असं मत व्यक्त केलं. पुढे बोलताना, "कबुतरांमुळे काय काय रोग होऊ शकतात हे बहुतांश डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. त्यांना खायला घालू नये असं हायकोर्टाने सांगितलं असेल तरीही कोणी खायला घालत असेल तर पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे," असं राज ठाकरे म्हणाले.
"हायकोर्टाचा निर्णयच खायला घालू नको असा असेल तर उगाच धर्माच्या नावाखाली तुम्ही खायला घालत असाल तर हे अत्यंत चुकीचं आहे. या गोष्टीने एकाला सुरुवात झाली तर बाकीचेही तसेच करतील. मग हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट म्हणायचं कशाला? मला वाटतं काही गोष्टींचा आपण विचार करणं गरजेचं आहे," असंही राज यांनी या विषयासंदर्भात मतप्रदर्शन करताना म्हटलं.
