/रेवती सुळेंच्या लग्नात मान्यवरांची गर्दी; लक्ष वेधून गेली काश्मिरची सौंदर्यवती, सुनेत्रा पवार अन् पार्थ पवारांसोबत प्रवेश करतात वळल्या नजरा

मुंबई | भारताच्या राजकारणातील मातब्बर नेते शरद पवार यांची नात, रेवती सुळे आणि उद्योगपती अरुण लखानी यांचे चिरंजीव सारंग लखानी यांचा दिमाखदार विवाहसोहळा नुकताच मुंबईत पार पडला. सुप्रिया सुळे आणि सदानंद सुळे यांच्या या कन्येच्या विवाहसोहळ्यानिमित्त देशभरातील राजकीय वर्तुळातून अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली. कलाक्षेत्रातील दिग्गजांनीही या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहत नवविवाहितांना शुभाशीर्वाद दिले.
लग्नसोहळ्यात पवारल कुटुंबापासून व्यवसाय, क्रीडा या आणि अशा अनेक क्षेत्रातील प्रसिद्ध चेहऱ्यांनी हजेरी लावली. प्रत्येकाच्याच एंट्रीनं उपस्थितांचं लक्ष वेधलं. मात्र सर्वाधित चर्चेतील एंट्री ठरली ती म्हणजे राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यासोबत आलेल्या एका काश्मिरी तरुणीची. थेट पवार कुटुंबीयांसोबतच या विवाहसोहळ्यासाठी पोहोचल्यानं या तरुणीती चर्चा सुरू झाली. कायनात धर असं तिचं नाव. मग काय? इंटरनेटपासून सगळीकडेच 'कायनात धर आहे तरी कोण?' हा प्रश्न विचारला गेला.
उपलब्यध माहितीनुसार कायनात धर मुळची काश्मीरची असून, ती सध्या दिल्लीत वास्तव्यास आहे. पवार कुटुंबाशी कायनात धरचे जवळचे संबंध आहेत. इतकंच नव्हे सुनेत्रा पवार काही काळाआधी काश्मीर दौऱ्यावर गेल्या असता तिथं कायनातच्याच घरी त्यांचा पाहुणचार करण्यात आला होता. पार्थ पवारांसोबत याआधीसुद्धा कायनात दिसली होती. काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील महाकाल मंदिरातही त्या दोघांनी एकत्र हजेरी लावली होती.
पवार कुटुंबाच्या सुखदु:खात कायनातनं कायमच साथ दिली असून, या कुटुंबासोबत तिचं सतत दिसणं, महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना पवार कुटुंबासमवेत हजेरी लावणं, यामुळं सध्या कायनात धर चांगलीच चर्चेत आली आहे. राहिला मुद्दा रेवती सुळेंच्या विवाहसोहळ्याचा, तर कायनात इथं सुरेख अशा पारंपरिक पेहरावात पोहोचली होती. दरम्यान, कायनातबाबत आणखी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्यानं सोशल मीडियावरही नेटकरी, 'ही कोण?' याच प्रश्नाचं उत्तर शोधताना दिसताहेत.
रेवती सुळे यांच्या विवाहसोहळ्यासाठी शरद पवार, राहुल गांधी, मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, अनिल अंबानी, शाहरुख खानसह इतरही मान्यवरांची हजेरी पाहायला मिळाली. या विवाहसोहळ्यातील अनेक व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यामध्ये उपस्थितांची हजेरी आणि एकंदर कल्ला पाहता हा सोहळा अतिशय दिमाखदार होता असं म्हणणं गैर नाही.