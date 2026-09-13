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मंत्रालयात 11 लाखांचं कालायन घड्याळ; वेळ सोडून तिथी, वार, नक्षत्र, योग, करणसह संपूर्ण पंचांग दिसणार

ज्योतिष आणि पंचांगाबाबत श्रद्धा-अंधश्रद्धा तसेच वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून सातत्याने चर्चा होत असते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून मंत्रालय परिसरात बसवण्यात येणाऱ्या ‘कालायन’ या डिजिटल घड्याळावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 13, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:20 PM IST
मंत्रालयात 11 लाखांचं कालायन घड्याळ; वेळ सोडून तिथी, वार, नक्षत्र, योग, करणसह संपूर्ण पंचांग दिसणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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