/मंत्रालयात 11 लाखांचं कालायन घड्याळ; वेळ सोडून तिथी, वार, नक्षत्र, योग, करणसह संपूर्ण पंचांग दिसणार

मुंबई न्यूज : मंत्रालयात 11 लाखांचं कालायन घड्याळ बसवण्यात येणार आहे. वेळ दाखवणाऱ्या या उपकरणावरुन आता वाद सुरु झाला आहे. ‘कालायन’ हे आधुनिक डिजिटल घड्याळाच्या धर्तीवर तयार करण्यात येणार. महाराष्ट्र सरकारकडून मंत्रालय परिसरात बसवण्यात येणाऱ्या ‘कालायन’ या डिजिटल घड्याळावरून टीका होत आहे.
मंत्रालय परिसरात बसवण्यात येणाऱ्या या ‘कालायना’वरून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हमीद दाभोलकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मंत्रालय आणि विधानभवनाचे कामकाज अशा पंचांगातील घटकांनुसार चालणार आहे का? विशेषतः तिथी, मुहूर्त आणि शुभाशुभ मानणारे लोक महत्त्वाची कामे करण्यापूर्वी पंचांग पाहत असल्याचे दिसते अशी टीका दाभोलकरांनी केली. शासनानं हा निर्णय तातडीनं रद्द करावा, अशी मागणी हमीद दाभोलकरांनी केली. तर प्रत्येक गोष्टीत विरोध करता येणार नाही. पण सरकारनं अंधश्रद्धेच्या पलीकडे जाऊन काम करावं, असं राऊत म्हणाले. तर, मंत्रालयात पंचांग लागलं म्हणून पोटदुखी का?, असा सवाल बन यांनी दाभोलकरांनी केला.
‘कालायन’ हे आधुनिक डिजिटल घड्याळाच्या धर्तीवर तयार करण्यात येणार आहे. सरकारी इमारतींवर दिसणाऱ्या मोठ्या डिजिटल घड्याळाप्रमाणे त्याचे स्वरूप असणार आहे. मात्र, या घड्याळात नेहमीप्रमाणे इंग्रजी वेळ दाखवण्याऐवजी मराठी तिथी, वार, नक्षत्र, योग आणि करण यांसारखी पंचांगाशी संबंधित माहिती प्रदर्शित केली जाणार आहे.
मंत्रालयपरिसरात बसवण्यात येणाऱ्या या ‘कालायना’वरून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हमीद दाभोलकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी एक्सवरील पोस्टद्वारे या निर्णयावर भाष्य करताना, मंत्रालय आणि विधानभवनाचे कामकाज अशा पंचांगातील घटकांनुसार चालणार आहे का, असा सवाल केला आहे.
या उपकरणासाठी सुमारे 10 लाख 97 हजार 400 रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च केला जाणार आहे. मात्र, या उपकरणामध्ये खगोलशास्त्र आणि ज्योतिषाची सरमिसळ करून अशास्त्रीय दाव्यांना प्रशासकीय प्रतिष्ठा दिली जात असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या संघटनेने केला आहे. त्यामुळे 4 सप्टेंबर 2026 रोजीचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
मंत्रालय आणि विधिमंडळ परिसरात ‘कालियन यंत्र’ बसवण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. हमीद दाभोळकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या यंत्रासाठी सुमारे १० लाख रुपये खर्च करणे आणि त्यामध्ये ज्योतिष, पंचांग, नक्षत्र व राशी यांचा समावेश करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
खगोलशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्र या वेगळ्या गोष्टी असून, ज्योतिषाला वैज्ञानिक आधार नसल्याचे दाभोळकर यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या धोरणनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी अशा अवैज्ञानिक बाबींना स्थान देणे योग्य नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करणे हे संविधानिक कर्तव्य असल्याने शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.