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पोलीस कर्मचाऱ्याला अमानुष मारहाण; भिंतीवर डोकं आपटून चाकूने वार करण्याचा प्रयत्न; कल्याणमधील धक्कादायक घटना

112 कॉलवर मदतीला गेलेल्या पोलिसावर जीवघेणा हल्ला झाला आहे.  पोलिसाचे डोके भिंतीवर आपटून चाकूने वार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कल्याणमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:32 PM IST
पोलीस कर्मचाऱ्याला अमानुष मारहाण; भिंतीवर डोकं आपटून चाकूने वार करण्याचा प्रयत्न; कल्याणमधील धक्कादायक घटना

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पोलीस कर्मचाऱ्याला अमानुष मारहाण; भिंतीवर डोकं आपटून चाकूने वार करण्याचा प्रयत्न; कल्याणमधील धक्कादायक घटना
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