/पोलीस कर्मचाऱ्याला अमानुष मारहाण; भिंतीवर डोकं आपटून चाकूने वार करण्याचा प्रयत्न; कल्याणमधील धक्कादायक घटना

कल्याण क्राईम : पोलीस हे जनतेचे रक्षक असतात. आता मात्र, पोलिसच असुरक्षित असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकील आला आहे. पोलिसाचे डोके भिंतीवर आपटून चाकूने वार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कल्याणमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे. सर्व थरार CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. पोलिस कर्माचाऱ्याला झालेल्या या मारहाणीमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
कल्याण पश्चिमेतील गौरीपाडा परिसरात ही घटना घडली आहे. गणेश चव्हाण असे मारहाण झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. गणेश चव्हाण हे खडकपाडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असल्याचे समजते. 112 हेल्पलाईनवरील तक्रारीची पडताळणी करण्यासाठी ते गेले असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.
कोणी केला पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला
आरोपी राहुल तायडे याने पोलिस कर्मचारी गणेश चव्हाण यांची कॉलर पकडून कानशिलात मारत ठोसे-बुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. पोलिसाचे डोके भिंतीवर आपटून लाकडी दांडक्याने डोक्यावर वार करण्याचा प्रयत्न; हात आडवा आल्याने मोठी दुर्घटना टळली. झटापटीदरम्यान पोलिसांचा मोबाईल, नेमप्लेट आणि लॅनयार्डचे नुकसान झाले. सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप.
आरोपीने चाकू काढून पोलिसाच्या पोटावर वार करण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र पोलिस कर्मचाऱ्याने प्रसंगावधान राखत वार चुकवला. आरोपी हा निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मुलगा असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. खडकपाडा पोलिस ठाण्यात गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस तपास सुरू आहे.
खाकी वर्दीतील पोलिसावर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना कल्याण पश्चिमेच्या गौरीपाडा सुंदर रेसिडेन्सी भागात घडलीय. पोलिसाला मारहाण करत असतानाची सगळी दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली आहे.
रविवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास पोलिसांची हेल्पलाइन नंबर 112 या क्रमांकावर मदतीसाठी फोन आला. त्यावेळी बीट मार्शल म्हणून ड्युटीवर असलेल्या गणेश चव्हाण हे पोलीस सुंदर रेसिडेन्सी या भागात गेले. दरम्यान यावेळी पोलीस चव्हाण यांनी आरोपी राहुल तायडे यांना विचारणा केली, त्यावेळेस राहुल तायडे यांनी पोलीस गणेश चव्हाण यांना मारहाण केली, शिवाय दांडक्याने त्यांना मारहाण केली. यानंतर त्यांच्यावर चाकू काढून वार करण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो वर पोलिसाने चुकवला.यानंतर आरोप गाडीत बसून पळून गेला. याप्रकरणी खडकपाडा पोलिसांनी आरोपी राहुल तायडे विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.