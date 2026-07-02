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कल्याणच्या शाळेतून बेपत्ता झालेल्या 4 मुली 904 KM अंतरावर सापडल्या; पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

कल्याणमधील नॅशनल उर्दू हायस्कूल या शाळेतील आठवी आणि नववीत शिकणाऱ्या चार अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. या मुली कल्याण पासून 904 KM अंतरावर सापडल्या आहेत. या मुली इथं कशा पोहचल्या याबाबत पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 02, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:39 PM IST
कल्याणच्या शाळेतून बेपत्ता झालेल्या 4 मुली 904 KM अंतरावर सापडल्या; पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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कल्याणच्या शाळेतून बेपत्ता झालेल्या 4 मुली 904 KM अंतरावर सापडल्या; पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड
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