/कल्याणच्या शाळेतून बेपत्ता झालेल्या 4 मुली 904 KM अंतरावर सापडल्या; पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

Kalyan Crime News : कल्याण मधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली. कल्याणमधील नॅशनल उर्दू हायस्कूल या शाळेतील आठवी आणि नववीत शिकणाऱ्या चार अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. या मुलींच्या पालकांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या मुली कल्याण पासून 904 KM लांब असलेल्या राजस्थान राज्यात सापडल्या. या मुली राजस्थानला कशा पोहचल्या याबाबत पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कल्याणमधील नॅशनल उर्दू हायस्कूल या शाळेतील आठवी आणि नववीत शिकणाऱ्या चार अल्पवयीन मुलींनी त्यांच्या पालकांच्या जीवाला घोर लावला. 29 जूनला या मुली नेहमी प्रमाणे शाळेत गेल्या होत्या. शाळा सुटल्याची वेळ होऊनही या मुली घरी आल्याच नाही. मुलींच्या पालकांनी सर्वत्र यांचा शोध घेतला. मात्र, या मुली कुठेच सापडल्या नाहीत अखेरीस मुलींच्या पालकांनी बाजारपेठ पोलिसात या संदर्भात तक्रार दिली.
पोलिसांनी तात्काळ या संदर्भाचा गुन्हा दाखल करून चार विविध पथक त्यांच्या शोधासाठी रवाना केली. याच दरम्यान रेल्वे स्थानक, स्टेशन परिसर,शाळेच्या आजूबाजूचे सीसीटीव्ही, मोबाईल लोकेशन आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे या मुलींचा शोध सुरू झाला. त्याच दरम्यान या मुली राजस्थानकडे जाणाऱ्या ट्रेनने प्रवास करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार बाजारपेठ पोलिसांनी रेल्वे पोलिसांच्या मदतीने राजस्थानमधील मारवाड रेल्वे स्थानकातून या चारही मुलींना सुरक्षितपणे आपल्या ताब्यात घेतलं.
या चारही मुली अजमेर येथे देव देवदर्शनासाठी जात असल्याची माहिती मिळते आहे. मात्र, तरी देखील विविध अंगांनी या संदर्भाचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. मात्र पोलिसांनी अवघ्या दोन दिवसात या मुलींचा शोध घेऊन त्यांना सुखरूपपणे कल्याणला परत आणल्याने पोलिसांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं जात आहे.