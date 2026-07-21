कल्याणमध्ये भयंकर हत्याकांड! पतीसोबत मिळून प्रियकराला संपवले, पण 'त्या' व्हॉइसमेलने खळबळ

कल्याणच्या मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मलंग रोड परिसरातील नीलकंठ सोसायटीमध्ये घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. या प्रकरणात एक धक्कादायक अपडेट समोर आलं आहे. प्रेमसंबंधातूनच महिलेने व तिच्या पतीने प्रियकराची हत्या केल्याचे समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या अडीच महिन्या पासून फ्लॅट मधून पाणी बाहेर पॅसेजमध्ये वाहत असल्याची तक्रार इमारतीतील रहिवाशांनी घरमालक अजय पाटील यांच्याकडे केली होती. यानंतर त्यांनी भाडेकरूंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रतिसाद मिळत नसल्याने संशय अधिक बळावला.दरम्यान, घरमालकाला आरोपी महिलेचा एक व्हॉईस मेसेज प्राप्त झाला.
या मेसेजमध्ये प्रियकराचा खून केल्याचे सांगत मृतदेह बाथरूममध्ये असल्याची माहिती देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. हा मेसेज मिळताच घरमालकाने तातडीने मानपाडा पोलीस ठाण्यात धाव घेत पोलिसांना माहिती दिली.घटनास्थळी दाखल झालेल्या पोलिसांनी फ्लॅटची पाहणी केली असता बाथरूममध्ये गोणीत बांधलेला मृतदेह आढळून आला.
प्राथमिक तपासानुसार, महिलेचा प्रियकर हा तिला सातत्याने त्रास देत होता. त्यामुळं तिने व तिच्या पतीने मिळून त्यांच्या भाड्याच्या घरातच त्याची हत्या केली. घरमालकाला पाठवलेल्या व्हॉइसमेलमध्ये तिने कबुली दिली आहे. तसंच, मयत व्यक्तीचे वय हे 40 च्या आसपास असल्याचं समोर येत आहे.
प्राथमिक तपासात मृताच्या डोक्यावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसेच रक्ताचे डाग आणि इतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी बाथरूमचा नळ सुरू ठेवण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला आहे. हत्येनंतर आरोपी महिला व तिचा पती कोलकात्याला गेल्याची माहिती तपासात समोर आली असून तिचा शोध घेण्यासाठी तीन विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. या हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून मानपाडा पोलीस विविध अंगांनी तपास करत आहेत. प्रेमसंबंध, वैयक्तिक वाद की अन्य कोणते कारण याचा शोध पोलीस घेत असून या थरारक हत्याकांडामुळे कल्याण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.