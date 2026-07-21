Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /कल्याणमध्ये भयंकर हत्याकांड! पतीसोबत मिळून प्रियकराला संपवले, पण त्या व्हॉइसमेलने खळबळ

कल्याणमध्ये भयंकर हत्याकांड! पतीसोबत मिळून प्रियकराला संपवले, पण 'त्या' व्हॉइसमेलने खळबळ

कल्याणमध्ये एक भयानक हत्याकांड उघड झाले आहे. महिलेने प्रियकराची हत्या करत मृतदेह घरातच ठेवला. त्यानंतर घरमालकाला व्हॉईस मेसेज पाठवत मृतदेहाच्या गिल्हेवाट लावण्याची केली विनंती

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:58 PM IST
कल्याणमध्ये भयंकर हत्याकांड! पतीसोबत मिळून प्रियकराला संपवले, पण 'त्या' व्हॉइसमेलने खळबळ
Image Credit: kalyan crime news woman and her husband allegedly end her lover in rented house

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कल्याणमध्ये भयंकर हत्याकांड! पतीसोबत मिळून प्रियकराला संपवले, पण 'त्या' व्हॉइसमेलने खळबळ
Kalyan crime news3 min ago
2
crime news6 min ago
3
Naneghat23 min ago
4
pune40 min ago
5
Dharmendra Pradhan video viral57 min ago