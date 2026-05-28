/Kalyan Crime : अवघ्या 6 महिन्यांपूर्वी झाले लग्न, आता विवाहितेचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह; वडिलांवरच संशय का?

Kalyan Crime : आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विविध ठिकाणी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास सुरू आहे. पोलिसांनी नागरिकांनाही संशयित व्यक्तीबाबत माहिती असल्यास तातडीने संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
Kalyan Crime : कल्याण शहरात एक धक्कादायक आणि हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. अवघ्या 6 महिन्यांपूर्वी विवाह झालेल्या 25 वर्षीय तरुणीचा घरातच निर्घृण खून झाल्याने परिसर हादरलाय. या प्रकरणात सर्वात मोठा धक्का म्हणजे मृत तरुणीच्या वडिलांवरच संशय व्यक्त केला जातोय. घटनेनंतर संबंधित व्यक्ती फरार झाल्याने पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. या प्रकरणामुळे कौटुंबिक नात्यांमधील तणाव, मानसिक दबाव आणि गुन्हेगारी मानसिकतेबाबत पुन्हा गंभीर चर्चा सुरू झालीय.
कल्याण पश्चिमेतील पारेकरवाडी परिसरातील एका इमारतीत ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली. मृत तरुणीचे नाव गायत्री शिंदे असल्याची माहिती समोर आली आहे. गायत्रीचे लग्न नोव्हेंबर 2025 मध्ये झाले होते. काही दिवसांपूर्वी ती माहेरी आली होती. कुटुंबात कोणताही मोठा वाद असल्याचे बाहेरून दिसत नसतानाच हा प्रकार घडल्याने परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. माहितीनुसार, घटनेच्या आदल्या दिवशी संपूर्ण कुटुंब एकत्र बाहेर फिरायला गेले होते. त्यामुळे घरात सर्व काही सुरळीत असल्याचे शेजाऱ्यांना वाटत होते. मात्र दुसऱ्याच दिवशी घरातून रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला गायत्रीचा मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतल्यानंतर प्राथमिक तपासात धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. मृतदेहाची स्थिती पाहून हा हल्ला अत्यंत क्रूर पद्धतीने करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणात मृत तरुणीचे वडील विनोद वसईकर यांच्यावर संशयाची सुई वळली आहे. कारण घटनेनंतर ते अचानक बेपत्ता झाले. पोलिसांनी परिसरातील CCTV फुटेज तपासले असता काही महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत. फुटेजमध्ये ते सकाळी घराबाहेर पडताना आणि नंतर पुन्हा घरी परतताना दिसत आहेत. त्यानंतर दुपारच्या सुमारास ते घाईघाईने इमारतीबाहेर निघून गेल्याचेही दिसून आले आहे. या घटनेनंतर ते कुठे गेले याचा कोणताही मागमूस लागत नसल्याने पोलिसांचा संशय अधिक गडद झाला आहे. बाजारपेठ पोलिसांनी त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तयार केली आहेत. विविध ठिकाणी तपास सुरू असून नातेवाईक आणि परिचितांचीही चौकशी केली जात आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मते, आरोपीचा शोध लागल्यानंतरच हत्येमागील नेमके कारण स्पष्ट होईल. सध्या कौटुंबिक वाद, मानसिक तणाव किंवा इतर कोणत्या कारणातून हा प्रकार घडला का, याचा तपास सुरू आहे.
या प्रकरणातील सर्वात वेदनादायक भाग म्हणजे गायत्रीच्या आईने पाहिलेला प्रसंग. समोर आलेल्या माहितीनुसार, गायत्रीने दुपारी आईला फोन करून ती घरी असल्याचे सांगितले होते. त्यावेळी घरात तिचे वडीलही उपस्थित होते. रात्री आई कामावरून परतल्यानंतर घराचे दार उघडताच तिला मुलगी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली दिसली. हे दृश्य पाहून तिने आरडाओरडा करत शेजाऱ्यांना बोलावले आणि पोलिसांना माहिती दिली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. शेजाऱ्यांच्या मते, कुटुंब साधे आणि शांत स्वभावाचे होते. त्यामुळे अशा प्रकारची घटना घडेल, याची कोणालाही कल्पना नव्हती. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळावरून काही महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले आहेत. फॉरेन्सिक पथकानेही तपास सुरू केला असून घरातील रक्ताचे नमुने, शस्त्राचे अवशेष आणि इतर पुरावे तपासले जात आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात कौटुंबिक वादातून घडणाऱ्या हत्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. किरकोळ कारणांवरून नातेसंबंध टोकाला जात असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात मुलीने वृद्ध पित्याचा खून केल्याची घटना उघड झाली होती, तर इतर काही प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीतील वादातून गंभीर गुन्हे घडले होते. मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते, वाढता ताण, आर्थिक दबाव, कौटुंबिक मतभेद आणि संवादाचा अभाव यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये मानसिक अस्थिरता वाढत आहे. अनेकदा हे वाद हिंसक स्वरूप घेतात. त्यामुळे समाजात मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता आणि कौटुंबिक समुपदेशनाची गरज वाढत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. या प्रकरणामुळे “घरातच सुरक्षितता नाही का?” असा प्रश्न अनेक नागरिक उपस्थित करत आहेत. विशेषतः महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे चिंता अधिक वाढली आहे.
या प्रकरणात पोलिसांनी तपासाला वेग दिला आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विविध ठिकाणी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. मोबाईल लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास सुरू आहे. पोलिसांनी नागरिकांनाही संशयित व्यक्तीबाबत माहिती असल्यास तातडीने संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर कुटुंबातील सदस्याकडूनच हत्या झाल्याचे सिद्ध झाले, तर हा गुन्हा अधिक गंभीर मानला जाऊ शकतो. कारण अशा गुन्ह्यांमध्ये विश्वासघाताचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.दरम्यान, या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून अनेक नागरिकांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. “ज्या व्यक्तीने मुलीचे रक्षण करायला हवे, त्याच्यावर संशय येणे ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे,” अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली.