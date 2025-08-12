15 ऑगस्टला तुम्हाला नाही खाता येणार नॉनव्हेज! महाराष्ट्रातील 'या' पालिकांनी घेतलाय निर्णय; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Meat Shops Closed: कल्याण डोंबिवली महापालिकेने 15 ऑगस्ट रोजी महापालिका क्षेत्रात चिकन मटन विक्रीवर बंदीचा निर्णय घेतला आहे. आता त्या पाठोपाठ नागपूरमध्येही 15 ऑगस्टला चिकन आणि मटणची दुकानं बंद राहणार आहे. असे असले तरी या निर्णयला विविध स्तरातून विरोध देखील होतोय. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
नागपूर महानगरपालिकेने स्वातंत्र्य दिन आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 ऑगस्ट 2025) निमित्त 15 ऑगस्ट रोजी शहरातील सर्व कत्तलखाने आणि चिकन-मटण विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेश भगत यांनी ही नोटीस काढली असून, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या भरारी पथकाद्वारे कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे नागपूरमधील मांस विक्रेत्यांना एका दिवसासाठी दुकाने बंद ठेवावी लागणार आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (केडीएमसी) 15 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्व चिकन-मटण दुकाने आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय 1988 च्या तत्कालीन प्रशासकीय आदेशावर आधारित आहे, ज्यामुळे दरवर्षी 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला मांस विक्रीवर बंदी घालण्यात येते. केडीएमसीने स्वातंत्र्य दिन उत्साहात आणि पवित्र वातावरणात साजरा करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
केडीएमसी तसेच नागपूर पालिकेनंतर आता छत्रपती संभाजीनगरमध्येदेखील कत्तलखाने बंद राहणार आहेत. 15 ऑगस्टला कत्तलखाने बंद राहणार असल्याचे आदेश छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने दिले आहेत. जन्माष्टमी आणि जैन धर्मियांचे पर्युषण पर्व सुरू होत असल्याने महापालिकेने निर्णय जाहीर केलाय.
केडीएमसीच्या या निर्णयाला हिंदू खाटीक समाज आणि महाराष्ट्र राज्य मटण-चिकन विक्रेता असोसिएशनने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी 14 ऑगस्टला महापालिका अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊन बंदी मागे घेण्याची मागणी केली. समाजाने इशारा दिला आहे की, जर निर्णय मागे घेतला नाही, तर 15 ऑगस्टला केडीएमसी मुख्यालयासमोर मटण-चिकन विक्रीचे दुकान थाटून निषेध नोंदवला जाईल. त्यांनी हा निर्णय विक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केडीएमसीच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. आव्हाड यांनी तर 15 ऑगस्टला केडीएमसी मुख्यालयात मांसाहार करून निषेध व्यक्त करण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार सुरेश उर्फ बाळ्या मामा मात्रे यांनी मासे खाण्याची आपल्या समाजातील परंपरा असल्याचे सांगत, खाण्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याला विरोध केला
केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी सांगितले की, मांस विक्रीवर बंदी आहे, खाण्यावर नाही. हा आदेश 1988 पासून लागू आहे आणि यापूर्वी कोणीही विरोध केला नव्हता. त्यांनी निवेदन प्राप्त न झाल्याचा दावा केला, परंतु स्थानिकांचा विरोध असल्यास यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले. खाटीक समाजाने मात्र उपायुक्त कांचन गायकवाड यांना निवेदन दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हिंदू खाटीक समाज आणि व्यापाऱ्यांनी केडीएमसीच्या युक्तिवादाला हास्यास्पद ठरवले आहे. त्यांचा सवाल आहे की, जर विक्रीच बंद असेल, तर खाण्यासाठी मांस कोठून मिळणार? त्यांनी पालिकेच्या इतर समस्यांकडे, जसे की रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि पाणीटंचाईकडे लक्ष वेधले, आणि हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप केला.
शिवसेना (शिंदे गट) चे कल्याण पश्चिमचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांनी सांगितले की, स्वातंत्र्य दिन आणि श्रावण महिन्याच्या पावित्र्यामुळे मांस विक्री बंद ठेवणे योग्य आहे. एका दिवसाच्या बंदीमुळे कोणताही फरक पडणार नाही, असे त्यांचे मत आहे. यामुळे कल्याणमध्ये शिंदे गट आणि विरोधी पक्षांमध्ये तणाव वाढला आहे.
केडीएमसीच्या निर्णयाचे पडसाद राज्यभर उमटले असून, नागपूर महापालिकेनेही याच पद्धतीने बंदी लागू केली आहे. खाटीक समाज आणि व्यापाऱ्यांनी निषेध आंदोलनाची तयारी केली आहे, ज्यामुळे 15 ऑगस्टला केडीएमसी मुख्यालयासमोर तणावाची शक्यता आहे. पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद राजकीय रंग घेण्याची शक्यता आहे. जर बंदी मागे घेतली नाही, तर व्यापाऱ्यांनी उपोषण आणि मांस विक्रीद्वारे निषेधाची तयारी दर्शवली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) आणि नागपूर महानगरपालिकेने स्वातंत्र्य दिन आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 ऑगस्ट 2025) निमित्त 15 ऑगस्ट रोजी शहरातील सर्व कत्तलखाने आणि चिकन-मटण विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. केडीएमसीने 1988 च्या प्रशासकीय आदेशाचा आधार घेत स्वातंत्र्य दिन पवित्र वातावरणात साजरा करण्यासाठी हा निर्णय घेतला, तर नागपूर महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेश भगत यांच्या नेतृत्वाखाली बंदीचे आदेश जारी केले.
केडीएमसीच्या निर्णयाला हिंदू खाटीक समाज, महाराष्ट्र राज्य मटण-चिकन विक्रेता असोसिएशन, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी तीव्र विरोध केला. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, मांस विक्रीवर बंदी घालणे म्हणजे व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेवर हल्ला आहे. खाटीक समाजाने सवाल उपस्थित केला की, विक्रीच बंद असेल तर खाण्यासाठी मांस कोठून मिळेल? त्यांनी हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप केला आणि 15 ऑगस्टला केडीएमसी मुख्यालयासमोर मांस विक्रीद्वारे निषेध करण्याचा इशारा दिला.
केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी सांगितले की, मांस विक्रीवर बंदी आहे, खाण्यावर नाही, आणि हा 1988 पासूनचा जुना आदेश आहे. त्यांनी निवेदन प्राप्त न झाल्याचा दावा केला, परंतु विरोध असल्यास विचार करण्याचे आश्वासन दिले. नागपूर महापालिकेने उल्लंघन करणाऱ्यांवर भरारी पथकाद्वारे कारवाईचा इशारा दिला आहे. खाटीक समाज आणि व्यापाऱ्यांनी 15 ऑगस्टला उपोषण आणि मांस विक्रीद्वारे निषेधाची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे पालिका मुख्यालयासमोर तणाव निर्माण होऊ शकतो. पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद राजकीय रंग घेण्याची शक्यता आहे.