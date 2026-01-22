English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • कल्याण डोंबिवलीत गेम पालटणार? आरक्षण सोडतीत मोठा ट्विस्ट, BJP मनसेला ऑफर देण्याची शक्यता; उद्धव ठाकरेंनाही नसेल आक्षेप

Kalyan Dombvli Mayor Reservation 2026 for ST: महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांच्या महापौर पदासाठी सोडत जाहीर झालं असून, कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी (ST) राखीव झालं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 22, 2026, 12:53 PM IST
Kalyan Dombvli Mayor Reservation 2026 for ST: महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांच्या महापौर पदासाठी सोडत जाहीर झालं असून, कल्याण डोंबिवली महापालिकेचंही आरक्षण जाहीर झालं आहे. कल्याण डोंबिवलीत मोठा ट्विस्ट आला असून, यामुळे सत्तेची सर्व गणितं बदलण्याची शक्यता आहे. आरक्षण सोडतीत कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी (ST) राखीव झालं आहे. मागील दोन दिवसांपासून मनसे आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना युतीमुळे राजकीय पटलावर चर्चेचा विषय ठरलेल्या कल्याण डोंबिवलीत अनेक राजकीय घडामोडी पाहायला मिळू शकतात. 

कल्याण डोंबिवलीत मनसे-शिंदेसेना युतीवर वाद पेटला असतानाच सोडत जाहीर झाली आहे. त्यामुळे कल्याण डोंबिवलीत बसणार ST प्रवर्गाचा महापौर बसणार हे आता निश्चित झालं आहे. त्यामुळे राजकीय गणितं बदलू शकतात. 

अनुसूचित जमातीचा महापौर बसवायचा असल्याने भाजपा मनसेला ऑफर देऊ शकते. याचं कारण मनसेकडे अनुसूचित जमातीचे उमेदवार आहेत. तसंच शिवसेनेकडून दोन आहेत. यामळे महापौर पदासाठी भाजपा शिवसेनेसोबतही जाऊ शकते. तसं झाल्यास उद्धव ठाकरेंनाही आक्षेप नसेल. कारण खासदार संजय राऊतांनी एकवेळ भाजपाशी युती करु, पण शिंदेंच्या शिवसेनेशी नाही असं म्हटलं आहे. 

कल्याण डोंबिवलीतील महापौरपदाचे उमेदवार कोण आहेत?

कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेत महापौरांचे आरक्षण अनुसूचित जमातीला मिळाल्याने  अनेकांच्या मनात आशा निर्माण झाली आहे. हर्षाली थविल, शीतल मंधारी आणि किरण भागले या तीन महिला अनुसूचित जमातीमध्ये येत आहेत. यापैकी हर्षाली थविल, किरण मांगले शिवसेना शिंदे गटाचे तर शीतल मंढारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आहेत. आता कोणाचा कोण महापौर बसणार याकडे सर्वांचेच लागले लक्ष लागलं आहे. 

दरम्यान ठाण्यात अनुसूचित जातीसाठी (SC) आरक्षण जाहीर झालं आहे. 

कोणत्या महापालिकेत कोणता महापौर बसणार? वाचा यादी

1. कल्याण -डोंबिवली  - अनुसूचित जमाती अर्थात ST पुरुष 
2. ठाणे - अनुसूचित जाती (SC)    
3. जालना - अनुसूचित जाती (SC) - महिला
4. लातूर - अनुसूचित जाती - महिला 
5. कोल्हापूर - OBC
6. इचलकरंजी - OBC
7. पनवेल- OBC
8. उल्हासनगर- OBC
9. चंद्रपूर - OBC महिला
10. जळगाव - OBC महिला
11. अकोला- OBC  महिला
12. अहिल्यानगर- OBC महिला

येथे बसणार OBC महापौर - 

1) इचलकरंजी - महिला किंवा पुरूष
2) पनवेल - महिला किंवा पुरूष
3) अकोला - महिला
4) अहिल्यानगर - महिला
5) उल्हासनगर - महिला किंवा पुरूष
6) कोल्हापूर - महिला किंवा पुरूष
7) चंद्रपूर - महिला
8) जळगाव - महिला

खालील महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गाचा महापौर होणार :-

1) अमरावती
2) संभाजीनगर
3) धुळे
4) नवी मुंबई
5) नांदेड
6) नागपूर
7) नाशिक
8) परभणी
9) पुणे
10) मुंबई
11) मालेगाव
12)  मीरा भाईंदर
13) वसई विरार
14) सांगली
15) सोलापूर

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

