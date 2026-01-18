English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • एकत्र लढून आता आमाने-सामने! शिंदेंनी ठाकरेंचे 3 नगरसेवक फोडले? भाजपाकडूनही फोनाफोनी; पुढलं टार्गेट मनसे?

एकत्र लढून आता आमाने-सामने! शिंदेंनी ठाकरेंचे 3 नगरसेवक फोडले? भाजपाकडूनही फोनाफोनी; पुढलं टार्गेट मनसे?

Municipal Corporation Election 2026: राज्यातील 29 महानगरपालिकांचे निकाल लागले असून त्यापैकी 23 महापालिकांमध्ये भाजपा आणि मित्रपक्षांची सत्ता आहे. मात्र असं असतानाही आता भाजपाकडून एका महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवकांच्या फोडाफोडीचं राजकारण सुरु झाल्याचं वृत्त आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 18, 2026, 05:29 PM IST
एकत्र लढून आता आमाने-सामने! शिंदेंनी ठाकरेंचे 3 नगरसेवक फोडले? भाजपाकडूनही फोनाफोनी; पुढलं टार्गेट मनसे?
ठाकरे बंधूंना धक्का (प्रातिनिधिक फोटो)

Municipal Corporation Election 2026:  मुंबईमध्ये कोणाचा महापौर बसणार यावरुन दावे प्रतिदावे सुरु असतानाच आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दबदबा असलेल्या कल्याण–डोंबिवलीमध्ये नवा पेच निर्माण झाला आहे. कल्याण–डोंबिवली महापालिकेत महापौर बसवण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण सुरू झालं आहे. एकनाथ शिंदेंकडून ठाकरे गटातील तीन नगरसेवक फोडण्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

नगरसेवकांना फोन

भाजपाकडून देखील ठाकरे मनसे राष्ट्रवादी शरद पवारांच्या पक्षाबरोबरच काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांना फोन येणे सुरू झाले आहे. खासदार श्रीकांत शिंदेंसोबत ठाकरे गटामधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांपैकी एक मधुर मात्रेंचा फोटो व्हायरल झाला. या व्हायरल फोटोमुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. याचप्रमाणे ठाकरे गटाच्या नगरसेविका कीर्ती ढोणे व रेशमा निचळ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

सध्या कोणाचे किती नगरसेवक?

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये महापौर पदासाठी 62 ची मॅजिक फिगर गाठणे आवश्यक आहे.  शिंदे गटाकडे 53 तर भाजपकडे 50 नगरसेवक आहे. त्यामुळेच दोन्ही गटांना आपआपला महापौर बसवायचा असून त्यासाठी खटाटोप सुरु झाला आहे.  बहुमतासाठी ठाकरे गटाचे 11 व मनसेचे 5 नगरसेवक महत्त्वाचे असून दोन्ही बाजूंनी जोरदार लॉबिंग सुरू झालं आहे. पहिल्या दिवशी भाजपकडून देखील ठाकरे पक्षाचे आणि मनसे व काँग्रेसच्या नगरसेवकांना फोन येणं सुरू झालेले आहे सूत्रांची माहिती आहे. 

शिंदेंकडून बॅनरबाजी

कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीने दणदणीत यश मिळवत शंभरपेक्षा अधिक जागा जिंकल्या आहेत. निकाल जाहीर होताच शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपकडून शहरात बॅनरबाजीला सुरुवात झाली असून चौकाचौकात शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळत आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडून लावण्यात आलेल्या बॅनरवर स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे फोटो झळकत आहेत. तसेच “दिघे साहेबांचा ठाणे जिल्हा – शिवसेनेचा बालेकिल्ला” अशा आशयाचे बॅनर लक्ष वेधून घेत आहेत.

भाजपाकडून चव्हाणांना श्रेय

दुसरीकडे भाजपकडून लावण्यात आलेल्या बॅनरवर प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांचे फोटो असून “गुलाल आपलाच, 24 तास 365 दिवस, आपला माणूस आपला दादा” अशा घोषवाक्यांतून भाजपचा विजय अधोरेखित करण्यात आला आहे. काल जाहीर झालेल्या निकालानुसार भाजपला 50 जागांवर विजय मिळाला असून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 53 जागा मिळाल्या आहेत. या निकालानंतर दोन्ही पक्षांकडून सुरू असलेली बॅनरबाजी, श्रेयवाद आणि शक्तिप्रदर्शन सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
kalyanDombivliMunicipal Corporation Election 2026mayor postBJP

