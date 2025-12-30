उद्धव ठाकरेंना सोडून भाजपात गेलेल्या नेत्याने काही दिवसांतच सोडला पक्ष; शेवटच्या क्षणी मोठा ट्विस्ट, थेट 'या' नेत्याकडे जाऊन...

Kalyan Dombivli Municipal Corporation Election: महापालिका निवडणुकांसाठी आता सर्वाच पक्षांकडून उमेदवार जाहीर झाले आहेत. 30 डिसेंबर अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असल्याने पक्षांनी एबी फॉर्म वाटले आहेत. यानंतर जवळपास सर्वच पक्षांना नाराज कार्यकर्ते, समर्थकांचा सामना करावा लागत आहे. पक्ष पालिकेत तरी संधी देईल या आशेवर असलेल्या कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक जण तर धायमोकळून रडत आहेत. तर काही ठिकाणी इच्छुकांनी पक्ष बदलत संधी देणाऱ्या पक्षाचं बोट धरलं आहे. कल्याण डोंबिवलीत असंच काहीसं पाहायला मिळालं आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वींच पक्ष सोडणाऱ्या माजी महापौराने तिकीट न मिळाल्याने भाजपालाही रामराम ठोकला आहे. इतकंच नाही तर थेट मनसेत प्रवेश करत उमेदवारी मिळाली आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात एकच चर्चा रंगली आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिवसांपूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेविका शितल मंढारी यांनी भाजपाला रामराम ठोकत मनसेकढून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. उमेदवारी नाकारल्याने नाराज झालेल्या शितल मंढारी यांनी भाजप नेतृत्वावर गंभीर आरोप केले आहेत.
माजी नगरसेविका शितल मंढारी यांनी भाजप प्रवेशाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, आधी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातून कार्यरत होती त्यानंतर भाजपकडून संपर्क साधण्यात आला की आमच्या कडे उमेदवार नाही आणि तुम्हालाच जागा दिली जाईल. त्यांनी विश्वास दिल्याने भाजपमध्ये प्रवेश करवून घेण्यात आला. मात्र महायुतीची चर्चा सुरू असतानाच भाजपने त्यांचा विचार न करता दुसऱ्या पक्षाला जागा दिली. इतकेच नाही तर आम्हाला स्वतःहून बोलावून पक्षात घेतले, मात्र उमेदवारीच्या वेळी आम्हाला डावलले".
"कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि आमच्या समर्थकांनी केलेला खर्च, मेहनत याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. भाजपने ज्या प्रभागांमध्ये उमेदवार दिले, ते बहुतांश पैसेवाले उमेदवार आहेत. खऱ्या कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्याचे काम सुरू आहे. पक्षप्रवेशाच्या नावाखाली सामान्य कार्यकर्त्यांचा वापर केला जात असून यामुळे भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. युती होणार हे माहीत असतानाही बाहेरच्या उमेदवारांना घेण्याची घाई का केली?," असा प्रश्न उपस्थित करत गंभीर आरोप लावला आहे.