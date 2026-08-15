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3 महिन्यांची गर्भवती अन् इन्स्टा चॅट...; डोंबिवलीतील 18 वर्षांच्या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, पोलिसांनी उकललं गूढ

अल्पवयीन तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे पोस्टमार्टममधून उघड झाले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:53 PM IST
3 महिन्यांची गर्भवती अन् इन्स्टा चॅट...; डोंबिवलीतील 18 वर्षांच्या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, पोलिसांनी उकललं गूढ
Image Credit: Kalyan Dombivli Shocker (Photo: सोशल मीडियावर साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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