/3 महिन्यांची गर्भवती अन् इन्स्टा चॅट...; डोंबिवलीतील 18 वर्षांच्या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, पोलिसांनी उकललं गूढ

ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली येथे तरुणीचा लोकलच्या धडकेत मृत्यू झाला होता. दिवा-कोपरदरम्यान ही धक्कादायक घटना घडली होती. मात्र आता या प्रकरणाला धक्कादायक वळण लागले आहे. तरुणीच्या मृत्यूनंतर समोर आलेल्या वैद्यकीय अहवालात ती तीन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळं या प्रकरणाची मोठी चर्चा रंगली होती. मात्र आता या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तरुणीच्या प्रियकराला अटक केली आहे.
डोंबिवलीत अल्पवयीन तरुणीच्या लोकलच्या धडकेत झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 2 ऑगस्ट 2026 रोजी कोपर आणि दिवा रेल्वे स्थानकांदरम्यान ही घटना घडली होती. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे मानले जात होते. मात्र, तपासादरम्यान हा अपघात नसून आत्महत्या असल्याचे निष्पन्न झाले.
पोस्टमार्टम अहवालातून संबंधित अल्पवयीन तरुणी तीन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे समोर आले. त्यानंतर डोंबिवली रेल्वे पोलिसांनी या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू केला. या प्रकरणात राज पकड या तरुणाला रेल्वे पोलिसांनी अटक केली आहे राज आणि अल्पवयीन मुलीची इंस्टाग्रामद्वारे ओळख झाली होती नंतर मैत्री झाली होती, मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले असल्याची माहिती मिळतेय.
डोंबिवली जीआरपी पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाबासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असताना तरुणीच्या मोबाईलमधील चॅटिंगची पोलिसांनी पाहणी केली. त्यातून तिचे डोंबिवलीत राहणाऱ्या राज पकड या तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी राज पकड याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. चौकशी आणि तपासातून या प्रकरणातील महत्त्वाचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले. त्यानंतर राज पकड याला अटक करण्यात आली.
आरोपीला शनिवारी कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला 20 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. राज पकड हा एका खासगी कंपनीत डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास डोंबिवली रेल्वे पोलीस करत असून, तपासातून आणखी कोणती माहिती समोर येते याकडे लक्ष लागले आहे.