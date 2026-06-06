/कल्याणमधील गोळीबार प्रकरणात धक्कादायक सत्य समोर! अभिषेक पवारनेच स्वत:च्या हातावर झाडली होती गोळी

Kalyan Firing: कल्याण जवळील मोहने पाटील नगर परिसरात झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेचा खडकपाडा पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत उलगडा केला आहे. पोलीस तपासादरम्यान या प्रकरणात धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. सुरुवातीला स्वतःवर हल्ला झाल्याचा बनाव रचणाऱ्या अभिषेक उर्फ अभी पवारनेच संपूर्ण कट आखल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे.
व्हॉट्सअपवर विरोधकाचा स्टेटस ठेवल्याच्या कारणावरून काही दिवसांपूर्वी अभिषेक पवार आणि मोनू फुलोरे यांच्यात वाद झाला होता. या वादाचे पर्यवसान मारहाणीपर्यंत झाले होते. शुक्रवारी अभिषेक पवार आणि त्याचे 10 ते 12 साथीदार एका हळदीच्या कार्यक्रमातून रात्रीच्या सुमारास मोहन परिसरात आले. मोहन पाटील नगर येथे मोनू आपल्या भावासोबत उभा होता. मोनू फुलोरे यांच्या दिशेने गोळीबार करण्यात आला. मात्र, प्रसंगावधान राखत मोनू फुलोरे यांनी घटनास्थळावरून पळ काढल्याने त्यांचा जीव थोडक्यात बचावला.
गोळीबाराचा आरोप मोनू फुलोरे यांच्यावर यावा आणि त्यांना गुन्ह्यात अडकवता यावे, यासाठी अभिषेकने स्वतःच्या हातावर गोळी झाडून घेतल्याचा धक्कादायक खुलासा तपासात झाला आहे. खडकपाडा पोलिसांनी तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाचा वेगाने छडा लावत अभिषेक उर्फ अभी पवार आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणातील तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून अभिषेक पवार हा सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून खडकपाडा पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
पुण्यातील दौंड तालुक्यातील पाटस येथे शुक्रवारी गोळीबार झाल्याने एकच खळबळ उडाली. चारचाकी वाहन पार्किंग करताना झालेल्या वादातून हा गोळीबार करण्यात आला. यातील 2 संशयित आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून अन्य 2 आरोपी ऊसात पळून गेले आहेत. त्यांचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काष्टीमधील काही तरुण आणि पाटसच्या तरुणांमध्ये भर दुपारी उन्हात वाद झाला, या हाणामारीत गावठी पिस्तूलमधून 3 ते 4 राऊंड फायर करण्यात आल्याची माहिती आहे. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नसून दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. तर अन्य काही आरोपी ऊसात पळून गेले असून त्यांचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी घटनास्थळावरून रिकामी काडतुसे जप्त केली आहेत.