40 मिनिटांचे अंतर फक्त 10 मिनिटांत पूर्ण होणार; कल्याणमध्ये 7 महिन्यात होतोय महत्त्वपूर्ण प्रकल्प

Kalyan Ring Road Update: कल्याण शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि कल्याणमधून ठाणे व मुंबईचे अंतर कमी करण्यासाठी नवीन प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. कल्याण शहरात रिंग रोड बांधण्यात येणार आहे. या रिंगरोडमुळं वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. लवकरच या रिंगरोडचे काम पूर्ण होणार असून अलीकडेच एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला भेट देत निरीक्षण केले.
एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी रिंगरोडचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. तसंच, चाळधारकांचं तातडीने पुर्नविकास करत भूखंडधारकांना जागेचा टीडीआर देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी अशा सूचना दिल्या आहेत. तसंच, दोन महिन्यात या प्रकल्पातील सगळे अडथळे दूर करुन पुढील सात महिन्यात दुर्गाडी ते मोठागाव माणकोली या सर्वात मोठ्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन एमएमआरडीएने दिले आहे.
रिंग रोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कल्याण ते मोठागावचे अंतर 10 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. हा रिंग रोड कल्याण ते ठाण्यातील अंतर कमी करण्यास मदत होईल. गेल्या काही वर्षांपासून कल्याण आणि डोंबिवली शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित रिंग रोडचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच एक बैठक घेऊन या प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करा अशा सूचना दिल्या आहेत.
कल्याण रिंग रोड हा कल्याण, डोंबिवली आणि टिटवाळा या भागांमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित असलेला एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे डोंबिवली ते टिटवाळा हे अंतर अवघ्या 15-20 मिनिटांत कापता येईल, असा अंदाज आहे. हा प्रकल्प 8 टप्प्यांमध्ये विभागलेला असून, यातील 4 टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित काम वेगाने पूर्ण केले जात आहे.
प्रकल्पातील टप्पा 4,5,6 आणि 7 हे जुलै 2024 पर्यंत पूर्ण झाले आहेत आणि वाहतुकीसाठी खुले आहेत.
प्रकल्पाचे उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अडथळ्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, जसे की बाधित चाळधारकांचे पुनर्वसन आणि भूखंडधारकांना मोबदला देणे.
उत्तरः कल्याण, डोंबिवली आणि टिटवाळा या भागांमधील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि कल्याणहून ठाणे व मुंबईचे अंतर कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
उत्तरः एमएमआरडीए (MMRDA) मार्फत या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
उत्तरः कल्याणहून ठाणे आणि मुंबईचे अंतर कमी होणार आहे.