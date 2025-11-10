English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

40 मिनिटांचे अंतर फक्त 10 मिनिटांत पूर्ण होणार; कल्याणमध्ये 7 महिन्यात होतोय महत्त्वपूर्ण प्रकल्प

Kalyan Ring Road Update: कल्याण रिंगरोडचे काम लवकरच पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. सात महिन्यात काम पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 10, 2025, 02:52 PM IST
40 मिनिटांचे अंतर फक्त 10 मिनिटांत पूर्ण होणार; कल्याणमध्ये 7 महिन्यात होतोय महत्त्वपूर्ण प्रकल्प
Kalyan Ring Road Work To Be Completed In Next 7 Months thane to kalyan distance in just 10 min

Kalyan Ring Road Update: कल्याण शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि कल्याणमधून ठाणे व मुंबईचे अंतर कमी करण्यासाठी नवीन प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. कल्याण शहरात रिंग रोड बांधण्यात येणार आहे. या रिंगरोडमुळं वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. लवकरच या रिंगरोडचे काम पूर्ण होणार असून अलीकडेच एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला भेट देत निरीक्षण केले. 

Add Zee News as a Preferred Source

एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी रिंगरोडचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. तसंच, चाळधारकांचं तातडीने पुर्नविकास करत भूखंडधारकांना जागेचा टीडीआर देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी अशा सूचना दिल्या आहेत. तसंच, दोन महिन्यात या प्रकल्पातील सगळे अडथळे दूर करुन पुढील सात महिन्यात दुर्गाडी ते मोठागाव माणकोली या सर्वात मोठ्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन एमएमआरडीएने दिले आहे. 

रिंग रोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कल्याण ते मोठागावचे अंतर 10 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. हा रिंग रोड कल्याण ते ठाण्यातील अंतर कमी करण्यास मदत होईल. गेल्या काही वर्षांपासून कल्याण आणि डोंबिवली शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित रिंग रोडचे काम सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच एक बैठक घेऊन या प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करा अशा सूचना दिल्या आहेत. 

कल्याण रिंग-रोड प्रकल्प काय आहे?

कल्याण रिंग रोड हा कल्याण, डोंबिवली आणि टिटवाळा या भागांमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित असलेला एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे डोंबिवली ते टिटवाळा हे अंतर अवघ्या 15-20 मिनिटांत कापता येईल, असा अंदाज आहे. हा प्रकल्प 8 टप्प्यांमध्ये विभागलेला असून, यातील 4 टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित काम वेगाने पूर्ण केले जात आहे. 

प्रकल्पाची स्थिती

प्रकल्पातील टप्पा 4,5,6 आणि 7 हे जुलै 2024 पर्यंत पूर्ण झाले आहेत आणि वाहतुकीसाठी खुले आहेत.

प्रकल्पाचे उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अडथळ्यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, जसे की बाधित चाळधारकांचे पुनर्वसन आणि भूखंडधारकांना मोबदला देणे.

FAQ

1) कल्याण रिंग रोड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश काय आहे?

उत्तरः कल्याण, डोंबिवली आणि टिटवाळा या भागांमधील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि कल्याणहून ठाणे व मुंबईचे अंतर कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

२) हा प्रकल्प कोण राबवत आहे?

उत्तरः एमएमआरडीए (MMRDA) मार्फत या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

३) या रिंग रोडमुळे कोणत्या शहरांचे अंतर कमी होणार आहे?

उत्तरः कल्याणहून ठाणे आणि मुंबईचे अंतर कमी होणार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Kalyan Ring Roadkalyan ring roadKalyan Dombivli Ring Roadkalyan ring road thane distance reducedkalyan ring road update

इतर बातम्या

Pune Crime: आय लव्ह यू... बायकोच्या फोनवरुन मित्राला मेसेज!...

महाराष्ट्र बातम्या