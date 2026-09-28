/महामुंबईकरांच्या ताफ्यात आता आणखी एक मेट्रो दाखल होणार, 20 स्थानके अन् असा असेल प्रकल्प!

मुंबई महानगर प्रदेश विकास कल्याण-डोंबिवली-तळोजा मेट्रो प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) 12 मार्गिकच्या कामाला वेग आला आहे. मार्च 2024 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊन सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे अवघ्या अडीच वर्षांत तब्बल 53.87 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करून मे 2028 पर्यंत ही मार्गिका प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करण्याचे नियोजन एमाएमआरडीएने केले आहे.
ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो 5 मार्गिकचा नवी मुंबईपर्यंत विस्तार महणून मेट्रो 12 मार्गिका उभारली जात आहे. 23.506 किमी लांबीच्या या उन्नत मार्गिकेत कल्याण, डोंबिवली एमआयडीसी, मानपाडा, निळजे गाव ते अमंडूत (तळोजा) अशी एकूण 19 मेट्रो स्थानके समाविष्ट आहेत.
कार डेपोच्या प्रश्नामुळे अनेक मेट्रो प्रकल्पांना विलंब होतोय. मात्र या प्रकल्पासाठी काम सुरू होण्यापूर्वीच निळजे-निळजेपाडा येथे अंदाजे 45 हेक्टर जागा ताब्यात घेऊन कारशेडचा प्रश्न सोडवण्यात आला होता. सर्व अडसर आधीच दूर झाल्यामुळे कामाचा वेग वाढला आहे.
मेट्रो 12 प्रकल्पामुळं नवी मुंबई शहर ठाण्याला जोडले जाणार आहे. मेट्रो 12 प्रकल्प ही ऑरेंज मार्गिका असून मेट्रो 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) चा विस्तारीत प्रकल्प आहे. ही मेट्रो कल्याण आणि तळोजा ही दोन शहरे जोडेल, ज्यामुळे नवी मुंबई शहर आणि ठाणे यांचा परस्परसंबंध सुधारेल. ही 22.17 किलोमीटर लांबीची मार्गिका असून, त्यावर 19 स्थानके असतील.
कल्याण तळोजा (मेट्रो 12) अंतर्गत कल्याण, कल्याण एपीएमसी, गणेश नगर, पिसावली गाव, गोलवली, डोंबिवली एमआयडीसी, सागाव, सोनारपाडा, मानपाडा, हेदुटणे आणि कोळेगाव, निळजे गाव, वडवली(खुर्द), बाळे, वाकलन, तुर्भे, पिसार्वे डेपो, पिसार्वे आणि तळोजा, या स्थानकांचा समावेश असणार आहे.