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महामुंबईकरांच्या ताफ्यात आता आणखी एक मेट्रो दाखल होणार, 20 स्थानके अन् असा असेल प्रकल्प!

मुंबईकरांच्या ताफ्यात आता आणखी एक मेट्रो दाखल होणार आहे. मेट्रो 12 चे काम वेगाने सुरू आहे. कशी आहे ही मेट्रो जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:35 PM IST
महामुंबईकरांच्या ताफ्यात आता आणखी एक मेट्रो दाखल होणार, 20 स्थानके अन् असा असेल प्रकल्प!
Image Credit: Mumbai Metro Line 12

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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