मुंबईतून थेट बदलापूरपर्यंत; महाराष्ट्रातील सर्वात लांब मेट्रो मार्ग, लाखो प्रवाशांची लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून सुटका

बदलापूर मार्गावर प्रवाश करणाऱ्या प्रवाशांची लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून सुटका होणार आहे. मुंबईतून थेट बदलापूरपर्यंत मेट्रो धावणार आहे.  कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रो प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 15, 2026, 12:07 AM IST
Kanjurmarg-Badlapur Metro: लाखो प्रवाशांची लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून सुटका होणार आहे. मुंबईतून थेट बदलापूरपर्यंत मेट्रो धावणार आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वात लांब मेट्रो मार्ग असणार आहे.  कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रो प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबईत सध्या 3 ते 4 मेट्रो मार्ग सुरु झाले आहेत. कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रो 14 हा सर्वात मोठा रेल्वे प्रकल्प आहे. 

कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रो प्रकल्पासाठी एका नवीन तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि बदलापूर दरम्यान थेट प्रवास करता येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. 'मेगा-मुंबई' प्रदेशातील हा मुंबईचा सर्वात लांब मेट्रो मार्ग असेल. यामुळे बदलापूर परिसरात ये-जा करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.

 मेट्रो लाईन 14 च्या बांधकामाच्या प्रकल्प अहवालाचे नव्याने पुनरावलोकन केले जाणार आहे. या मेट्रो लाईनसाठी यापूर्वी एक प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला होता. आता या अहवालाची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. नवे अंदाजपत्रक तयार केले जाणार आहे. त्यानुसार सर्वेक्षणे केली जाणार आहे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईमधील विविध मेट्रो प्रकल्पांना जोडण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा एकमेव मेट्रो कॉरिडॉर असणार आहे.

सध्या, मेट्रो लाईन ५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) आणि मेट्रो लाईन 12 (कल्याण-ताळोगा) यांचे काम वेगाने सुरू आहे. मेट्रो लाईन 14 मुळे कल्याणच्या पुढे राहणाऱ्या प्रवाशांना फायदा होणार आहे. कांजूरमार्ग आणि बदलापूर या मेट्रो लाईन्सच्या बांधकामास गती देण्यासाठी, एमएमआरडीएने प्रकल्प अहवालाच्या पुनरावलोकनासाठी निविदा मागवल्या आहेत.

2019 मध्ये एमएमआरडीएने या कामासाठी मे. मेट्रो मिलानो कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर सल्लागारांनी एमएमआरडीएला एक व्यवहार्यता अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर एमएमआरडीएने हा व्यवहार्यता अहवाल पुनरावलोकनासाठी आयआयटी मुंबईकडे सादर केला. त्यानंतर आयआयटी मुंबईने अहवालावर आपल्या टिप्पण्या आणि अभिप्राय दिले. मात्र, डिसेंबर 2025 मध्ये, एमएमआरडीएने सल्लागार करार रद्द केला. यामुले आता प्रकल्प अहवालाचे नव्याने पुनरावलोकन केले जाणार आहे.

कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रो प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात येणाऱ्या, वेगाने विकसित होत असलेल्या बदलापूर परिसरातील लाखो प्रवाशांना फायदा होणार आहे. सध्या, उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क वगळता मुंबईला पोहोचण्यासाठी वाहतुकीचा दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रो मेट्रोमुळे  बदलापूर मार्गावर रेल्वे प्रवास करणऱ्यांची गर्दीतून सुटका होणार आहे. 

कांजूरमार्ग-बदलापूर मेट्रो मार्ग कसा असेल?

कांजूरमार्ग ते  बदलापूरच्या जुवेली गावापर्यंत मेट्रो धावणार आहे. 43.39 किमी लांबीचा हा मेट्रो मार्ग असेल. या मार्गावर 24 स्टेशन असतील.   
 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

