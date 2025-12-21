English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nitesh On Nilesh Rane's Victory: निलेश राणे कसे जिंकले? बंधू नितेश यांनी सर्वच सांगितलं; 'त्यांनी इथे येऊन ...'

Nitesh Rane Reaction: निवडणूक निकालानंतर नितेश राणेंनी पत्रकार परिषद घेत विविध विषयांवर भाष्य केले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 21, 2025, 02:18 PM IST
Nitesh Rane Reaction: नगरपालिका, नगराध्यक्ष निवडणूक निकाल समोर आले आहेत. यात कोकणच्या निकालाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. ज्यात निलेश राणेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची सरशी पाहायला मिळाली. यानंतर त्यांचे बंधू नितेश राणेंनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले नितेश राणे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

8 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष दिलेले आहेत. माझे जे सहकारी ज्या पदावर लढले, मालवण, कणकवलीत जिंकलेल्यासह लढलेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन. ही निवडणुकीची लढाई आहे. हारजीत या गोष्टी होत असतात. जनतेने दिलेला कौल मान्य करावाच लागेल. यापुढे जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिथे माझी मदत लागेल तिथे मी हजर असेन, असे नितेश राणे म्हणाले. 

2017 ला याच जनतेने आम्हाला सेवा करणेची संधी दिली. आम्ही जी सेवा केली ती रुचली नसेल. जनतेने आपला राग मतदानाच्या माध्यमातून पोहोचवली आहे. जनतेच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी होत्या त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून पोहोचल्या आहेत. प्रत्येक निवडणुकीचे गणित वेगळं होतं. कणकवलीच्या निवडणुकीत मी विरुद्ध सर्व होतो. आतले बाहेरचे सर्व एकत्र आले होते. 15-20 दिवसात मला अनुभव आला त्याबद्दल मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार आहे. सर्वचजण माझ्याविरोधात लढत होते. पालकमंत्री म्हणून मी जनतेला शब्द दिला होता. मी वातावरण खराब करु देणार नाही. धिंगाणा घालणं सोपं आहे. मी दिलेला शब्द पाळला. मी पोलिसांच्या माध्यमातून जी काय तक्रार द्यायची ती दिल्याचे नितेश राणे म्हणाले.

पडलेले उमेदवारदेखील राणे समर्थक आहेत. मी जबाबदार पदावर आहे. जे निवडून आलेले आहेत त्यांना ताकद देणं पालकमंत्री म्हणून माझं काम आहे. ज्यांनी नारायण राणेंसाठी आपलं आयुष्य दिलं त्यांना पराभव पत्करावं लागणं हे धक्कादायक आहे. याच कार्यकर्त्यांनी विधानसभेवेळी दिवसरात्र एक केला होता. पण मी सदैव त्यांच्यासोबत असणार असे नितेश राणे म्हणाले. 

निवडणूकीत जनतेने निकाल दिलाय प्रत्येकाने आपापली बाजू मांडली. कोणाला संधी द्यायची कोणाला नाही द्यायची हे जनतेने ठरवायचं. पैसे वाटले असते तर माझे 17 च्या 17 उमेदवार निवडून आले असते. मतदार विकले जातात हा आरोप करणं चुकीचे आहे. जनतेच्या मताचा अनादर आपण कसा करु शकतो? कणकवली, मालवण, सावंतवाडीची जनता सूज्ञ आहे. पैसे वाटपाचे आरोप झाले. पैसे वाटताना कुठे दिसले का. पैसे मिळणं आणि पैसे वाटणं यात फरक असल्याचे नितेश राणे म्हणाले. 

निलेश राणेंच्या एन्ट्रीमुळे शहरविकास आघाडीला ताकद मिळाली. निवडणुकीचा निकाल येऊन 2 तासच झालेय. आम्ही यावर विश्लेषण करु. कणकवलीत निलेश राणेंच्या नेतृत्वात ताकद मिळाली. त्यांनी इथे येऊन सभा घेतला. त्यामुळे हा विजय झाला. कणकवलीच्या मतदारांनी त्यांचा विचार केला. भाऊ म्हणून मला अभिमान आहे. विरोधक जिंकले तरी त्यांना नारायण राणेंच्या मुलाचा फोटो झळकवावे लागले, याचा मला आनंद असल्याचे नितेश राणे म्हणाले. निलेश राणेंनी त्यांची जबाबदारी पार पाडली.कोणा एकामुळे पराभव झाला असे नाही. निलेश राणेंचा प्रभाव नक्कीच होता. आमच्या काही चुका होत्या. सगळे विरुद्ध एक अशी निवडणूक होती. जनतेने मला निकाल दिला. सगळे चांगल काम करतील असं जनतेला वाटलं. हे मी मान्य करतो. निलेश राणेंचे नक्कीच अभिनंदन करु. त्यांनी मालवण चांगल्या फरकाने जिंकलंय. कणकवलीत त्यांच्याच सहकार्याने नगराध्यक्ष बसलेयत. त्यामुळे नक्कीच त्यांचे अभिनंदन अशी प्रतिक्रिया नितेश राणेंनी दिली.

