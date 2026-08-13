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शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं? कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडलेले 50 मुद्दे अत्यंत महत्वाचे; शिंदे गट टेन्शनमध्ये?

Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde : शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची? सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद सुरु झाले. 5 वेळा झालेल्या सुनावणीत  कपिल सिब्बल यांनी 5 वेळा युक्तीवाद केला.  कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडलेले 50 मोठे मुद्दे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 13, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:50 PM IST
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं? कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडलेले 50 मुद्दे अत्यंत महत्वाचे; शिंदे गट टेन्शनमध्ये?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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