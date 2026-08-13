/शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं? कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडलेले 50 मुद्दे अत्यंत महत्वाचे; शिंदे गट टेन्शनमध्ये?

Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. आत्तापर्यंत 5 वेळा सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी ठाकरेंच्या पक्षाकडून जोरदार युक्तीवाद केला. त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. अंतिम निर्णय कधी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीत 20 मोठे मुद्दे मांडले यामुळे शिंदे गट टेन्शनमध्ये आहे. कारण, कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या मुद्दयावर कोर्टाने देखील टिप्पणी केली आहे.
1 निवडणूक आयोगानं आधीच निकाल ठरवलेला होता. आयोगाला सोयीनुसार निर्णय घ्यायचा होता. एवढंच नव्हे तर आयोगानं मान्यता दिल्यानंतरच एकनाथ शिंदे सत्तेत आलेत, त्यामुळे ही लोकशाहीची थट्टा असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
2 फक्त नेते म्हणजे पक्ष नाही, पक्षात पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते देखील असतात.
3 अपात्र व्यक्तीला मुखमंत्री, उपमुख्यमंत्रिपद दिले.
4 आमदार अपात्रतेचा निकाल लागण्याआधीच सरकार स्थापन करण्यात आले.
5 नोंदणी रद्दचा निर्णय न्यायिक पातळीवर झाला नसून प्रशासकीय पातळीवर झाला.
6 29 अ नुसार आयोगाला राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्दचा अधिकार नाही.
7 पक्षाच्या नोंदणीसाठी आवश्यक माहिती मागवली जाऊ शकते. पक्षाला अनावश्यक वाटेल अशी माहिती आयोगानं मागवू नये.
8 हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे आदेश आयोगाला देऊ शकत नाही.
9 19 अ नुसार आयोगाला राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्दचा अधिकार नाही.
10 कायदे होतात पण कायद्यांची कसोटी न्यायालयात होते. कायद्याची अंमलबजावणी नीट होते का हा प्रश्न आहे.
11 एखाद्या विषयाबाबत निवडणूक आयोग परस्पर निर्णय कसा घेऊ शकतो.
12 आयोगाच्या अधिकारात स्पष्टता आणणं गरजेचं आहे. आयोग अधिकाराचा चुकीचा वापर करत असल्याचा आरोप
13 शिंदेंकडे गेलेल्या आमदारांना ईडी, सीबीआयच्या नोटीस दिल्या गेल्या.
14 निवडणूक आयोगाने सरसकट चिन्ह शिंदेंना दिलं.
15 आमदार दोन तृतीयांश होण्याची वाट पाहून मान्यता देण्यात आली.
16 पक्ष फूट आणि अपात्रता हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. दोन्ही मुद्दे अध्यक्षच पाहू शकत नाही,
17 नोटीस दिल्याशिवाय आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.
18 निवडणूक आयोगाने तथ्य तपासून निकाल का दिला नाही?
19 एवढंच नव्हे तर आयोगानं मान्यता दिल्यानंतरच एकनाथ शिंदे सत्तेत आले
20 निवडणूक आयोगानं जनता दलातील वादासंदर्भातील निकालाचा आधार घेतला
हा निकाल आमच्या प्रकरणाला पूर्णपणे लागू होतो. मात्र, निवडणूक आयोगाने हाच निकाल आमच्या विरोधात वापरला.
21 आम्ही कोणतीही तात्पुरती किंवा परिस्थितीनुसार निर्माण झालेली संस्था नाही.
22 एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती पक्षाच्या घटनेनुसारच झाली होती.
23 आता अचानक एकनाथ शिंदे 1999 च्या पक्षघटनेचा आधार घेत आहेत आणि 2018 ची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचं सांगत आहेत?
24 अपात्रतेचा प्रश्न विधानसभा संपल्यानंतर संपुष्टात येतो, मात्र, राजकीय पक्ष अस्तित्वात असेपर्यंत पक्षचिन्हाचा प्रश्न कायम राहतो.
25 देशातील कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक कायदा स्पष्ट करण्याची संधी न्यायालयासमोर आहे.
26 कलम 29अ (9) अन्वये, त्या कलमात नमूद केलेल्या तपशीलांमध्ये काही बदल झाल्यास राजकीय पक्षानं निवडणूक आयोगाला त्याबाबत सूचित करणं आवश्यक असतं.
27 निवडणूक आयोगाने 2010 मध्ये कलम 29-अ अंतर्गत निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ दिला आहे. पक्षाच्या घटनेतील सुधारणा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल आहे ज्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. ही आवश्यकता कोठून आली? ती कलम 29-अ चा भाग नाही.
28 कलम 29अ(9) हे राजकीय पक्षाच्या नोंदणीनंतर लागू होते, परंतु त्यात नमूद केलेल्या माहितीपुरतेच ते मर्यादित आहे.
29 आयोगाला योग्य वाटतील असे इतर तपशील" मागवण्याचा आयोगाचा अधिकार ही नोंदणीशी संबंधित एक 'अवशिष्ट तरतूद' होती.
30 आयोगाला हे ठाऊक होते की त्यांना नेमके कुठे पोहोचायचे आहे. त्यानंतर, तिथे पोहोचण्यासाठी त्यांनी स्वतःसाठी एक मार्ग तयार केला. अर्थात, तो मार्ग काहीसा लोकशाहीविरोधी पद्धतीनं आखला गेला होता.
31 निवडणूक आयोगानं आधीच निकाल ठरवलेला होता..आयोगाला सोयीनुसार निर्णय घ्यायचा होता.. एवढंच नव्हे तर आयोगानं मान्यता दिल्यानंतरच एकनाथ शिंदे सत्तेत आलेत.
32 एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, उदय सामंत आणि गुलाबराव पाटील यांनी पक्ष विरोधी कारवाया केल्या.
33 विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे, यातून पक्षात फूट पडू शकत नाही.
34 21 जूनचे पत्र केवळ विधिमंडळ गटाशी संबंधित. 3 पत्रांमुळे पक्षात फूट पडते. जर हाच तर्क असेल, तर ते अधिकार क्षेत्र गृहीत धरू शकत नाहीत.
35 कलम 15 अंतर्गत अधिकार क्षेत्र तेव्हाच येते, जेव्हा पक्षात फूट पडते आणि दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होतात.
36 'सिम्बॉल्स ऑर्डर'मध्ये विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेख नाही. मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडली पाहिजे. पक्षात विरोधी गटांचा उदय होणे याचा अर्थ राजकीय पक्षात विरोधी गट निर्माण झाले असा लावता येणार नाही.
37 विधिमंडळ गटातील फुटीला पक्षातील फूट म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.
38 2018 मध्ये सुधारित केलेली शिवसेना घटना ही लोकशाही विरोधी असेल तर त्यातून शिंदेंनी पदाचा लाभ घेतला.
39 निवडणूक आयोग राजकीय पक्षाच्या घटनेच्या लोकशाहीवादी किंवा अलोकशाहीवादी स्वरुपावर निर्णय देऊ शकत नाही.
40 तुम्ही आधीच एक मान्यताप्राप्त पक्ष होता, नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस दिल्याशिवाय मार्गदर्शक तत्त्वे तुम्हाला लागू केली जाऊ शकत नव्हती अस कोर्ट म्हणाले. यावर सिब्बल म्हणाले होय. आम्ही पदाधिकाऱ्यांची नावे दिली होती. कलम 29 अ मध्ये कुठे म्हटले आहे की मला सुधारित घटना द्यावी लागेल?
41 निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे पक्षाच्या नोंदणीसाठी होती. 2010 पूर्वी नोंदणी झालेल्या पक्षांना या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्ज करण्याची आवश्यकता नव्हती.
42 '2018ची पक्ष घटना अवैध तर शिंदेंची निवड वैध कशी?'
43 'घटनेचा लाभ घेऊन घटनेला आव्हान देऊ शकत नाही-सिब्बल
44 1999च्या घटनेत मुख्य नेत्याचा उल्लेखच नाही. शिंदे स्वत:ला मुख्य नेता कोणत्या आधारावर बोलता?
45 पक्षाच्या संविधानानुसार पक्षाचं काम चालतं. आयोगानं जनता दलाचा दाखला दिला मात्र इथं लागू होत नाही. शिंदेंनी स्वत:ची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनवली.
46 कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाची ऑर्डर दाखवली आहे. आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतला.
47 एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर फूट ही विधिमंडळ गटात पडली होती, राजकीय पक्षात नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच संपूर्ण शिवसेना पक्षात फूट पडली निवडणूक आयोगाने काढलेला निष्कर्ष चुकीचा.
48 विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे किंवा विधिमंडळ शाखेशी संबंधित पत्रव्यवहार करणे याचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा होत नाही. 1 जूनच्या पत्राचा संबंध केवळ विधिमंडळ शाखेशी होता.
49 2018 मध्ये झालेले बदल आम्ही आयोगाला कळवले. आम्ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला दिली असल्याचेही ते म्हणाले. 23 जानेवारीला संघटनात्मक निवडून आलेल्यांची माहिती आयोगाला दिली. आमच्याकडे आयोगात दिलेली पोचपावती आहे.
50 कपिल सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा' (RP Act) मधील कलम २९-ए (S.29A) दाखवला. पोट-कलम (४) च्या संदर्भात पोट-कलम (९) पहा. जर नाव, मुख्यालय, पदाधिकारी किंवा पत्ता यामध्ये काही बदल झाला असेल, तर त्याची माहिती देणे आवश्यक असते. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्ष कार्यालयाच्या पत्ता काय आहे?