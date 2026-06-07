/सरकारी इंजिनिअरचा पत्नीनेच काढला काटा; घटनाक्रम समोर पाहून पोलीस थक्क! भावाच्या मदतीने...

Karad Crime News: कराड शहराला हदरवणारी घटना 6 मे रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली असून या प्रकरणातील आरोपींची नाव समोर आल्यानंतर सर्वांना मोठा धक्काच बसला आहे. शहरातील शिंदे हॉस्पिटलसमोर शनिवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास जलसंपदा विभागातील 54 वर्षीय अभियंता लक्ष्मण श्रीरंग मंडले यांची हत्या करण्यात आली. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र कराड शहर पोलिसांनी अवघ्या 12 तासामध्ये ही हत्या असल्याचं पुराव्यासहीत सिद्ध केलं. सुपारी देऊन ही हत्या घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती या मयत लक्ष्मण यांची पत्नी आणि मेहुणा असल्याची पोलीस तपासात समोर आलं आहे. वैवाहिक वादामधून ही हत्या झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
कराडमधील मनव येथे राहणारे लक्ष्मण हे पूर्वी कराड पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात शाखा अभियंता म्हणून कार्यरत होते. मागील काही वर्षांपासून ते ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरमध्ये उपविभागीय जलसंपदा अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. लक्ष्मण हे वरचेवर कराडला यायचे. मोठ्या सुट्ट्या लागल्या की ते मूळ गावी परत यायचे.
अपघात झाला त्या दिवशी पहाटेसुद्धा लक्ष्मण मंडले हे ठाण्याहून कराडला सुट्टीसाठी येत होते. बसमधून उतरुन पहाटे रस्त्यावर चालत असताना एका चारचाकीने लक्ष्मण यांना मागून धडक दिली. आरोपींनी आधी त्यांची बॅग घेऊन पळ काढला. मात्र जखमी अवस्थेत लक्ष्मण तिथेच पडून होते. त्यामुळे नंतर आरोपी पुन्हा गाडी घेऊन घटनास्थळी आले. त्यांनी रस्त्यावर पडलेल्या जखमी लक्ष्मण मंडले यांच्या अंगावर वाहन घालून त्यांना चिरडून ठार मारले.
सीसीटीव्ही फुटेज, घटनास्थळावरील पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीवरून कट उघडकीस आला. या प्रकरणात पोलिसांनी सखोल तपास केला असता महिनाभरापूर्वी पत्नीने भावाच्या मदतीने पतीच्या हत्येचा कट रचला. वैवाहिक वादातून हा कट रचण्यात आला. सुपारी देऊन हल्लेखोरांना हे काम देण्यात आलं होतं. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी लक्ष्मण यांची 36 वर्षीय पत्नी सुरेखा मंडले आणि तिचा भाऊ 40 वर्षीय संग्राम चव्हाणसहीत कारने लक्ष्मण यांना उडवणाऱ्यांनाही अटक केली आहे.
सातारा पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अपर अधीक्षक वैशाली कडूकर आणि उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास झाला. आता सुरेखा आणि लक्ष्मण यांच्यात असा काय वाद झालेला की तिने पतीला ठार करण्याचा कट रचला याचा शोध घेत आहेत.