'आमचा पालकमंत्री एवढा खादाड की 67 लाखांचा....' कराळे मास्तरांची तुफान फटकेबाजी

Karale Mastar On Pankaj Bhoyar: कराळे मास्तर आपल्या स्पष्टवक्तेपणा आणि तुफान भाषणासाठी ओळखले जातात. यावेळी भंडारा येथे झालेल्या सभेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर यांच्यावर निशाणा साधला. यावेळी कराळे मास्तरांनी पंकज भोयार यांना 'खादाड' म्हणून हिणवले. काय म्हणाले कराळे मास्तर? सविस्तर जाणून घेऊया.
आमच्या पालकमंत्री साहेबांनी 67 लाख रुपयांचा एकच लाइट लावला. हा कसला खर्च? मोदींच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या सभेत ग्राउंडवर मुरुम टाकण्याचे आदेश होते, पण ट्रक अडवले. पाण्याच्या कॅन 20-30 रुपयांच्या ऐवजी 150 रुपयांच्या खरेदी केले. 35 हजार खुर्च्या होत्या, प्रत्येक खुर्चीचे 500 रुपयांप्रमाणे भाडे लावले. हे सगळे पैसे कुठे जातात? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
मास्तरांनी स्मार्ट मीटरला खेळणारी योजना म्हटले. मीटरमध्ये सिम कार्ड आहे, रिचार्ज संपले की लाइट कट. जसे मोबाइल बंद पडते. मी स्वतः घरी लावू दिले नाही, फोडून टाकले. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक गरीबाच्या घरी जाऊन सांगितले. मीटर रीडर बेरोजगार होतील, कारण डायरेक्ट एमएसईबीला युनिट कळेल. हे मीटर कधीही लाइन कापू शकते, अंधारात राहाल, असा इशारादेखील कराळे मास्तरांनी दिला.
अमृत गटार लाइनसाठी 130 कोटींची योजना, पण 800-900 कोटीचे रस्ते खोदले. नवीन रस्ते फोडले, पण काम पूर्ण नाही. मेन रोड उंच, खालचे रोड खाली; इंजिनियरला समजले नाही. ६ इंच पाइप टाकला मग पाणी कसे जाईल? असा प्रश्न विचारत योजना पाच वर्षांपूर्वी सुरू केली पण अजून चालू नाही. यात सगळा भ्रष्टाचार असल्याचे ते म्हणाले.
पालकमंत्र्यांच्या आमदार काळात ड्रेनेज पाइपलाइन टाकली, एक फुट रस्ता भरला, सिमेंट लेयर लावला आणि तो रस्ता सहा महिन्यात उकरला. यानंतर काम करणाऱ्या ठेकेदारावर गुन्हा नाही. सर्वांनी पैसे खाल्ले. दोनदा रस्ता खराब झाला आणि दुरुस्त केला. सिमेंट रोडवर डांबर प्लास्टर मारलेले जगात कधी पाहिले आहे? पण विधानसभा निवडणुकीत हे झाल्याचे मास्तर म्हणाले.
"काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवक उमेदवार उभे केले. हे सरकार गटार लाइनवर भर देते पण भ्रष्टाचार करतात, असे कराळे मास्तर म्हणाले. ज्यातून खाता येत नाही अशा योजना हे चालू करणार नाहीत. जागोजागी भ्रष्टाचार आहे पण आपण हे थांबवू. त्यामुळे लोकांनी जागरुक राहा, असे आवाहन मास्तरांनी केले.
