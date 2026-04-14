माथेरानमध्ये पर्यटकांसाठी नवा नियम लागू; गरजेचीच वस्तू नेण्यावर बंदी, साऱ्यांचीच तारांबळ

Matheran Travel Rule : मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या पर्यटनस्थळांमध्ये येणारं एक नाव म्हणजे माथेरान. अशा या पर्यटनस्थळी एक नवा नियम लागू करण्यात आल्यानं पर्यटकांची चांगलीच तारांबळ उडणार आहे....   

सायली पाटील | Updated: Apr 14, 2026, 08:11 AM IST
माथेरानमध्ये पर्यटकांसाठी नवा नियम लागू; गरजेचीच वस्तू नेण्यावर बंदी, साऱ्यांचीच तारांबळ
karjat news Matheran travel rules no plastic raincoats allow monsoon 2026

Matheran Travel Rule : हिवाळा, पावसाळा किंवा अगदी उकाड्याच्या दिवसांमध्येसुद्धा किमान दिलासा मिळावा आणि शहरी धकाधकीपासून थोडं दूर जाता यावं यासाठी बऱ्याच मंडळींचे पाय किमान अंतरावरील पर्यटनस्थळांकडे वळतात. यामध्ये येणारं एक नाव म्हणजे माथेरान. मुंबई, ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या या माथेरानमध्ये दरवर्षी मोठ्या संख्येनं पर्यटक येतात. ज्यामुळं माथेरान आणि नजीकच्या भागांमध्ये असणाऱ्या स्थानिकांना अर्थार्जनाच्याही संधी मिळतात. याच माथेरानमध्ये आता एक अतिशय मोठा नियम लागू करण्यात आला ज्यामुळं महत्त्वाची गोष्टच नेण्यावर बंदी लागू करण्यात आली आहे. पावसाच्या दिवसांमध्ये या नियमानं अनेकांचीच तारांबळ उडणार आहे, कारण माथेरानमध्ये इथून पुढं प्लास्टीक रेनकोट नेता येणार नाहीय. 

पर्यटकांची पंचाईत करणारा नवा नियम 

प्रामुख्यानं पावसाळ्यात माथेरानला भटकंती, ट्रेकिंग किंवा निवांत मुक्काम करण्यासाठी येणारे हजारो पर्यटक सोबत प्लास्टिक रेनकोट आणतात. अनेकचा परतीच्या प्रवासात हेच रेनकोट रस्त्यावर, दऱ्याखोऱ्यांत फेकले जातात हेच वास्तव. या सवयीमुळं माथेरानमध्ये पर्यावरण संवर्धनाचा बोजवाराच उडाला होता. प्लास्टिक रेनकोट फक्त माथेरानमध्येच नव्हे तर, नेरळ रेल्वे स्टेशन परिसरातही मोठ्या प्रमाणात टाकून दिले जात असल्याचं वास्तव समोर आलं, ज्यामुळं या निसर्गरम्य शहराचं विद्रुपीकरण होत होतं. ही परिस्थिती आणि माथेरानमधील पर्यावरणाला होणारी हानी पाहता सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली. ज्यामध्ये  माथेरान नगर परिषदेने यापुढे प्लास्टिक रेनकोटवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यंदाच्याच वर्षापासून या नियमाची अंमलबजावणीसुद्धा केली जाणार आहे.

माथेरान हे पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र 

पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रांच्या यादीत माथेरानच्याही नावाचा उल्लेख होतो. मात्र, इथं अनेकदा अतिउत्साही पर्यटकांमुळं, अतिवापरातील प्लास्टिकमुळे वाढणारा कचरा आणि त्यातून होणारं नुकसान पाहता ते थांबवण्याचीच गरज डोकं वर काढताना दिसली. स्थानिक नागरिकांकडूनही यावर चाप बसवण्यासाठी काही निर्बंध लागू करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली होती. अखेर समितीनं या मागणीची दखल घेतली. नव्या नियमाअंतर्गत प्लास्टीक रेनकोट वापरावर थेट बंदीच लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याची अंमलबजावणी 2026 च्याच पावसाळ्यापासून केली जाणार आहे. 

एकिकडे माथेरानमध्ये प्रशासनानं काही नियम कठोर केले असले तरीही पर्यटकांसाठी इथं काही उत्कृष्ट सुविधा पुरवण्यावरही भर दिला जात आहे. ज्यामध्ये आकर्षक आसन व्यवस्थेचा समावेश आहे. बैठकीत माथेरानच्या महात्मा गांधी रोडवर मॉल रोडच्या धर्तीवर पर्यटकांसाठी बसण्याची आकर्षक आसन व्यवस्था उभारण्याचासाठीचाही निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळं बाजारपेठेचे सौंदर्य आणखी खुलून येईल यात वाद नाही. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Matheran plastic raincoat banMatheran bans plastic raincoatsPlastic raincoat ban Matheran 2026Matheran monsoon plastic banmonsoon

