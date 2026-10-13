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प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! 'या' 6 स्टेशनवर लोकल येणारच नाही, 14 ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान 'मरे'वर मेगाब्लॉक, एक्स्प्रेसच्या वेळा बदलल्या

मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कसारा रेल्वे स्थानकातील यार्ड विस्तारीकरणाच्या कामामुळे 14 ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात आला आहे. या दरम्यान अनेक एक्स्प्रेसच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत तर लोकल गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. कसं असेल मेगाब्लॉकचं नियोजन जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 13, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 11:00 AM IST
प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! 'या' 6 स्टेशनवर लोकल येणारच नाही, 14 ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान 'मरे'वर मेगाब्लॉक, एक्स्प्रेसच्या वेळा बदलल्या
Image Credit: Kasara MegaBlock Mumbai Local services

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! 'या' 6 स्टेशनवर लोकल येणारच नाही, 14 ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान 'मरे'वर मेगाब्लॉक, एक्स्प्रेसच्या वेळा बदलल्या
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