कात्रज ड्रग्ज प्रकरणाला मोठा ट्विस्ट, दिल्लीच्या 'ड्रग्स क्वीन'च्या एका फोनने पुण्यात फिरली सूत्र; काय घडलं नेमकं?

पुण्यातील कात्रज परिसरात काही दिवसांपूर्वी कोट्यवधींचा मेफेड्रॉन ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते. या प्रकरणाचा तपासात मोठा खुलासा झाला आहे. चौकशी दरम्यान कात्रज परिसरातील ड्रग्ज प्रकरणात मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. कात्रज ड्रग्ज प्रकरणाचे धागेदोरे आता दिल्लीपर्यंत पोहोचले आहे. पोलिसांना तपासात असं समोर आलं की, एका नायजेरियन महिलेचा या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंध आहे. या धागेदारोच्या अनुषगांने पोलिसांच्या तपासाची चक्र जोरदार फिरत आहेत.
पोलिसांनी पत्रकारांना या प्रकरणाची माहिती देताना सांगितलं की, 8 जुलै रोजी कात्रज चौकातील नवीन उड्डाणपुलाखाली प्रशांत सुरेश सावंत याला अटक केली गेली. त्यावेळी त्याच्याजवळ पोलिसांना मोबाईल फोनसोबतच 2 किलो 895 ग्रॅम मेफेड्रॉन आणि साहित्य सापडलं. या सगळ्याची किंमत 5 कोटी 79 लाख रुपयांहून अधिक असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे.