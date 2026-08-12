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17 वर्षांच्या मुलीच्या प्रेग्नेंसी टेस्टवरुन डोंबिवलीतील वातावरण तापले, पालिका रुग्णालयाकडून तीन वेळा टेस्ट पॉझिटिव्ह तर...

डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयाचा भोंगळ आणि बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. केडीएमसी आयुक्तांकडून चौकशी सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 12, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:35 AM IST
17 वर्षांच्या मुलीच्या प्रेग्नेंसी टेस्टवरुन डोंबिवलीतील वातावरण तापले, पालिका रुग्णालयाकडून तीन वेळा टेस्ट पॉझिटिव्ह तर...
Image Credit: shastrinagar hospital kalyan pregnancy test (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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17 वर्षांच्या मुलीच्या प्रेग्नेंसी टेस्टवरुन डोंबिवलीतील वातावरण तापले, पालिका रुग्णालयाकडून तीन वेळा टेस्ट पॉझिटिव्ह तर...
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