कल्याण- डोंबिवली महापालिकेवर पुन्हा भाजप - शिवसेना महायुतीचा भगवा? Exit Poll मधून आकडे समोर

KDMC Elections 2026 Exit Poll : राज्यभरात गुरुवारी तब्बल 29 महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान पार पडलं. आता शुक्रवार 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी पार पडणार असून त्यापूर्वी जेडीएस आणि रूद्रा यांचे एक्सिट पोल समोर आले आहेत. त्यानुसार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत मतदार राजाचा कौल हा भाजप - शिवसेना महायुतीलाच मिळण्याची शक्यता आहे.
कल्याण- डोंबिवलीत यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना - भाजप यांची युती होती तर शिवसेना UBT, मनसे यांची आघडी होती. कल्याण- डोंबिवलीत महापालिकेचे एकूण 122 प्रभाग आहेत. तर यात बहुमताचा आकडा हा 62 एवढा आहे. शिवसेना - भाजप युतीमध्ये सर्वाधिक 68 जागा या शिवसेनेने लढवल्या तर 54 जागा या भाजपने लढवल्या. तर शिवसेना UBT आणि मनसेने 71 जागा लढवल्या तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने 64 जागा लढवल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे 28 तर ठाण्यात 268 उमेदवारांनी निवडणूक लढवली.
रूद्रा आणि जेडीएस यांचा कल्याण- डोंबिवली महापालिका निवडणुकी संदर्भातला एक्सिट पोल समोर आलेला आहे. त्यानुसार कल्याण- डोंबिवलीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वाधिक जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर त्यांच्या खालोखाल भाजपाला यश मिळेल. दोन्ही एक्सिट पोलनुसार कल्याण- डोंबिवलीत शिवसेना - भाजप युतीचाच भगवा फडकण्याची शक्यता आहे.
जेडीएसच्या एक्सिट पोलनुसार कल्याण- डोंबिवलीत शिवसेना 52-57 एवढ्या जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. तर भाजपाला 44-48 जागांवर यश मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेना UBT ला 3-5 एवढ्या जागांवरच समाधान मानावं लागेल तर मनसे पक्षाला 1-2 जागा मिळतील तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 1-2 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. केडीएमसी निवडणुकीत अपक्षांना 2 ते 4 जागांवर यश मिळेल अशी शक्यता जेडीएसच्या एक्सिट पोलमध्ये वर्तवण्यात आली आहे.
रुद्राच्या एक्सिट पोलनुसार कल्याण- डोंबिवलीत शिवसेना 50-55 एवढ्या जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. तर भाजपाला 45-50 जागांवर यश मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेना UBT ला 10-15 एवढ्या जागांवरच समाधान मानावं लागेल तर मनसे पक्षाला 4-6 जागा मिळतील तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 0-1 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. केडीएमसी निवडणुकीत अपक्षांना 2 ते 5 जागांवर यश मिळेल अशी शक्यता रुद्राच्या एक्सिट पोलमध्ये वर्तवण्यात आली आहे.
कल्याण-डोंबिवलीमध्ये शिवसेनेला 53 जागा, भाजपला 43, काँगेसला 4 राष्ट्रवादीला 2 मनसेला-9, बसपाला 1, एमआयएमला 1 आणि अपक्षला 9 जागा मिळाल्या होत्या.