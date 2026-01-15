English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
KDMC Elections 2026 Exit Poll : शुक्रवार 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी पार पडणार असून त्यापूर्वी जेडीएस आणि रूद्रा यांचे एक्सिट पोल समोर आले आहेत. त्यानुसार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत मतदार राजाचा कौल हा भाजप - शिवसेना महायुतीलाच मिळण्याची शक्यता आहे. 

Jan 15, 2026
कल्याण- डोंबिवली महापालिकेवर पुन्हा भाजप - शिवसेना महायुतीचा भगवा? Exit Poll मधून आकडे समोर
KDMC Elections 2026 Exit Poll : राज्यभरात गुरुवारी तब्बल 29 महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान पार पडलं. आता शुक्रवार 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी पार पडणार असून त्यापूर्वी जेडीएस आणि रूद्रा यांचे एक्सिट पोल समोर आले आहेत. त्यानुसार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत मतदार राजाचा कौल हा भाजप - शिवसेना महायुतीलाच मिळण्याची शक्यता आहे. 

कल्याण- डोंबिवलीत कोणी किती जागा लढवल्या? 

कल्याण- डोंबिवलीत यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना - भाजप यांची युती होती तर शिवसेना UBT, मनसे यांची आघडी होती. कल्याण- डोंबिवलीत महापालिकेचे एकूण 122 प्रभाग आहेत. तर यात बहुमताचा आकडा हा 62 एवढा आहे. शिवसेना - भाजप युतीमध्ये सर्वाधिक 68 जागा या शिवसेनेने लढवल्या तर 54 जागा या भाजपने लढवल्या. तर शिवसेना UBT आणि मनसेने 71 जागा लढवल्या तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने 64 जागा लढवल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे 28 तर ठाण्यात 268 उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. 

काय सांगतो एक्सिट पोल? 

रूद्रा आणि जेडीएस यांचा कल्याण- डोंबिवली महापालिका निवडणुकी संदर्भातला एक्सिट पोल समोर आलेला आहे. त्यानुसार कल्याण- डोंबिवलीत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वाधिक जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर त्यांच्या खालोखाल भाजपाला यश मिळेल. दोन्ही एक्सिट पोलनुसार कल्याण- डोंबिवलीत शिवसेना - भाजप युतीचाच भगवा फडकण्याची शक्यता आहे. 

जेडीएसच्या एक्सिट पोलनुसार कल्याण- डोंबिवलीत शिवसेना 52-57 एवढ्या जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. तर भाजपाला 44-48 जागांवर यश मिळण्याची शक्यता आहे.  शिवसेना UBT ला 3-5 एवढ्या जागांवरच समाधान मानावं लागेल तर मनसे पक्षाला 1-2 जागा मिळतील तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 1-2 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. केडीएमसी निवडणुकीत अपक्षांना 2 ते 4 जागांवर यश मिळेल अशी शक्यता जेडीएसच्या एक्सिट पोलमध्ये वर्तवण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : ठाण्यात दिघेंना जमलं नाही ते शिंदे करून दाखवणार? बालेकिल्ल्यात पुन्हा रेकॉर्डब्रेक जागा जिंकण्याचा अंदाज

 

रुद्राच्या एक्सिट पोलनुसार कल्याण- डोंबिवलीत शिवसेना  50-55 एवढ्या जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. तर भाजपाला 45-50 जागांवर यश मिळण्याची शक्यता आहे.  शिवसेना UBT ला 10-15 एवढ्या जागांवरच समाधान मानावं लागेल तर मनसे पक्षाला 4-6 जागा मिळतील तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 0-1 जागा मिळण्याची शक्यता आहे.  केडीएमसी निवडणुकीत अपक्षांना 2 ते 5 जागांवर यश मिळेल अशी शक्यता रुद्राच्या एक्सिट पोलमध्ये वर्तवण्यात आली आहे. 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका 2015 निवडणुकांमध्ये पक्षीय बलाबल : 

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये शिवसेनेला 53 जागा, भाजपला 43, काँगेसला 4 राष्ट्रवादीला 2 मनसेला-9, बसपाला 1, एमआयएमला 1 आणि अपक्षला 9 जागा मिळाल्या होत्या. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
kalyan dombivalimarathi newsShivsenaKalyan Dombivali Elections 2026

