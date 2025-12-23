मुंबईत आम आदमी पक्षाला स्टार प्रचारकांचं बळ; केजरीवाल, सिसोदीयासह 'हे' नेतेही मैदानात उतरणार

Mumbai Election Updates: नगरपरिषद निवडणुकीत मिळेल्या घवघवीत यशानंर भाजपनं महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी कंबर कसलीये. पण फक्त भाजपच नाही तर इतर पक्ष देखील माहापालिकेत विजयी होण्यासाठी आपआपल्या परीने कसून तयारी करत आहेत. अशात आम आदमी पार्टीडे दिग्गज नेते आणि प्रचारकत मुंबईतील निवडणूक प्रचारात सहभागी होणार आहेत. यावेळी 'आप'च्या 21 उमेदवारींची पहिली यादी जाहीर होताच 40 स्टार प्रचारकांची यादी आपच्या अध्यक्षांनी प्रसिद्ध केली.
कोण असतील स्टार प्रचारक?
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील आम आदमी पक्षाने मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मानसह इतर नेते प्रचारासाठी मुंबईच्या मैदानात उतरणार आहेत.
किती जागांवर आम आदमी पक्ष निवडणूक लढविणार?
मुंबई पालिकेच्या सर्व 227 जागांवर आम आदमी पक्ष निवडणूक लढविणार आहे. पक्षाची 21 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केल्यानंतर 40 स्टार प्रचारकांची यादी आपच्या मुंबई अध्यक्षा प्रीती शर्मा मेनन यांनी जाहीर केली. यामध्ये महाराष्ट्राबरोबरच दिल्ली, पंजाब, गोवा आणि गुजरातमधील बड्या नेत्यांचा समावेश आहे.
रज्यसभा सदस्यांचाही समावेश
आप नेते केजरीवाल, सिसोदिया, भगवंत मान यांच्यासह राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, माजी मंत्री सत्येंद्र जैन, अतिशी, पंकजकुमार गुप्ता, इमरान हुसैन, अमनतुल्ला खान, सौरभभारद्धाज आदी प्रमुख नेते मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी प्रचार करणार आहेत.
FAQ
1. निवडणुकीत AAP किती जागांवर लढणार आहे?
आम आदमी पक्ष (आप) मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) सर्व २२७ जागांवर स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे. पक्षाने युती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2. AAP ने किती उमेदवारांची यादी जाहीर केली?
पक्षाने पहिली यादी जाहीर केली असून त्यात २१ उमेदवारांचा समावेश आहे.
3. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आपचे स्टार प्रचारक कोण कोण आहेत?
पक्षाने ४० स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. यात प्रमुख नेते म्हणून अरविंद केजरीवाल (राष्ट्रीय संयोजक), मनीष सिसोदिया, भगवंत मान (पंजाब मुख्यमंत्री), संजय सिंह (राज्यसभा खासदार), सत्येंद्र जैन, अतिशी, सौरभ भारद्धाज, इमरान हुसैन, अमनतुल्ला खान आदींचा समावेश आहे. यादीत दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांचा समावेश आहे.